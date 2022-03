Dragørdreng i hovedrollen som Krumme

Dragør Nyt mødte Noah Storm Otto til en snak om filmen i hjemmet i Søvang og genkendte straks den unge skuespiller. Han spillede nemlig rollen som Theo i tv-serien »Ulven kommer«. Dengang var han blot otte år.

Nu kan man se ham på biograflærredet i rollen som Krumme. Filmen skulle egentlig have været vist op til jul, og den nåede da også at få premiere den 16. december – præcis 30 år efter den første film om familien Krumborg havde premiere.

Men umiddelbart efter lukkede biograferne ned på grund af coronapandemien, så filmen kom først op i biograferne igen i sidste uge.

Men Noah Storm Otto og familien nåede da at deltage i den store premiere i Imperial, før alt lukkede.

Musikalsk familie

Noah Storm Otto er søn af musiker og producer Peter Storm Otto og jazzsangerinde Sidsel Storm Otto, så han kommer fra en musikalsk familie, men er familiens eneste skuespiller, fortæller han.

Han synger dog også selv og spiller på trommer – og så har han spillet piccolofløjte i Tivoligarden for en del år siden.

»Det var sjovt at lave Krummerne,« siger Noah Storm Otto.

Rollen som Krumme er en ikonisk børnerolle, og hans mor fortæller, at han er god til at levere – han hopper lige ind foran kameraet og gør det, der skal gøres, siger hun.

Optagelserne til filmen foregik hver dag over fire uger, så Noah Storm Otto var tidligt oppe og kom kun i skole, når han kunne nå det. Og det var ikke så ofte, lyder det fra Sidsel Storm Otto, der tilføjer, at han i de uger lærte andre ting.

Men nu vil Noah Storm Otto, der går på Dragør Skole, holde en pause fra skuespillet og fokusere på skolen, siger han.

Dog skal han lige spille hovedrollen i en gyser i seks afsnit a 15 minutter, der skal sendes på tv-kanalen SEE. Optagelserne finder sted i maj måned.

Man har også kunnet opleve Noah Storm Otto i »Matilda the Musical« på Det Kongelige Teater. I foråret 2021 var han sammen med over andre 600 børn til audition på »Matilda the Musical«, og han blev udvalgt som et af de i alt 27 børn, der skulle være med i forestillingen.

Krummerne

Krummerne har været en succes gennem 30 år, og nu markerer »Krummerne – det er svært at være 11 år« en ny epoke i familiefilmserien.

Filmens producent, Regner Grasten, skriver i en pressemeddelelse, at det handler om en familie, som alle gerne vil være medlem af.

»De er loyale og håndterer problemerne – og dem er der mange af – med befriende humør,« lyder der i pressemeddelelsen.

Filmen har også fået gode anmeldelser.

»Humoren går på tværs af generationerne,« skriver Dagbladenes Bureau, og Film-magasinet Ekko kalder filmen for halvanden times god underholdning, mens Moovy omtaler den som »En sikker vinder for hele familien«.

»Krummerne – det er svært at være 11 år har« tager fat i et af vor tids mest typiske udfordringer for mange familier – nemlig skræmtid.

Mor synes, familien skal komme hinanden ved, så Krumme foreslår skærmfri uge, for på den måde slipper Krumme for at blive drillet henne i skolen for sin gamle skodmobil. Stine bliver rasende, mor synes, det er fornuftigt, far gør, som mor siger, og Grunk har bare tænkt sig at snyde.

Men hvad skal man så lave? Krumme finder nogle gamle Kim-bøger på loftet, som han sluger råt, og han bliver inspireret til at starte sit eget detektivbureau med sin ven Tom. Da forbryderne, Tina og Jeff, stjæler Anastasia--diamanten fra National-museet, ser Krumme sit snit til at fange forbryderne og samtidig at vinde -Yrsas hjerte. Men det går ikke så let som i Kim-bøgerne, for det er nemlig svært at være 11 år, når man også vil vinde kærlighed.

Hovedrolle-indehaveren i Dragør Bio

Krummerne kommer naturligvis også til Dragør Bio – og ved »Dragør-premieren« søndag den 10. april, vil publikum kunne møde Noah Storm Otto. Altså de hurtige, der får billetter, ler hans mor. For mon ikke mange gerne vil se filmen og møde Dragørs egen Krumme.