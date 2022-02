Dragørs Aktivitetshus

Et væld af aktiviteter

Det store udvalg af aktiviteter foregår forskudt over ugens dage, men der er altid folk, der træner i fitnessrummet. Ved siden af finder man et rum til spinning – med en kæmpefotostat af et cykelhold på væggen, så gejsten kan holdes oppe. Og bagefter kan man belønne sig selv med afslapning i en stor massagestol – naturligvis også en donation.

I den kreative afdeling sidder nogle engagerede »posedamer«, der har sat sig for at bidrage til, at Dragør bliver fri for plastikposer, fortæller aktivitetsleder Lis Bruun. De syr indkøbsposer med en gås som logo – lige til at have med i håndtasken, så man undgår at skulle købe en plastikpose, når man er ude at handle.

Og at de samtidig nyder hinandens selskab og hygger sig, er der ingen tvivl om.

I glasværkstedet møder Dragør Nyt Irene Gjerka, der viser os dekorativ glaskunst – herunder smukke glasophæng med påskemotiver.

Intet går til spilde, fortæller hun – hver en stump glas anvendes, og de har et godt samarbejde med træværkstedet, der hjælper med opsatser m.m.

Irene Gjerka fortæller ivrigt og viser stolt en stor ovn til brug for fremstillingen af glaskunsten frem. Den er dyr – men velvilligt doneret af Veluxfonden.

»Det er så hyggeligt at lave noget sammen,« siger hun med tanke på de øvrige glaskunstenere, der mødes onsdage. Og hun elsker at komme i huset, fortæller hun.

Det gør de to herrer, vi møder i billardrummet vist også – humøret er i hvert fald godt. De hygger sig og mødes hver mandag for at slag billard.

Træværkstedet holder som nævnt tidligere til i Kedelhuset – og duften af træ møder en, så snart man kommer inden for døren. Henning Matz, der er aktivitetsleder af træværkstedet, viser en stor produktion af foderhuse til fugle frem – han har faktisk siden sidste forår fremstillet hele 30 af slagsen. Han og Helmuth Jepsen, der er tidligere glarmester – og derfor særligt værdsat af damerne i glasværkstedet, kommer i træværkstedet to gange om ugen, mens smedene kommer på to andre ugedage.