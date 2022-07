Dragørs diorama

Frem og med fredag den 5. august har man på Dragør Besøgscenter mulighed for at være med til at sætte præg på byens »diorama« – og hvis man mangler inspiration dertil, kan man betragte originalen på Dragør Museum.

Hvad er et »diorama« egentligt? Mange kender nok udtrykket fra Danmarks Radios julekalender »Tidsrejsen«, som blev genudsendt sidste december – til stor glæde for de lokale, fordi en stor del af handlingen foregår i den gamle by og på havnen her i Dragør. Ved søgning på nettet er det ifølge Wikipedia: »En detaljeret, tredimensional fremstilling af en scene, så tilskueren får indtryk af at være en del af scenarioet.«

I julekalenderen har Sofies farmor et sådant diorama over Dragør stående i stuen, og denne julekalenderrekvisit er i sommerens løb udstillet på Dragør Museum

Selvom stranden lokker, finder flere turister også tid til at lægge vejen forbi det dejligt kølende og kreative hjørne af Dragør Besøgscenter, hvor de klippende og klistrende er med til at skabe museets eget sommerdiorama af høj kvalitet.

»Vi har Dragørs gule huse, og det blå hav repræsenteret ... men i dag er dioramaet blevet rigtigt flot, fordi vi har fået lavet havnens karakteristiske lodstårn, så nu er ingen i tvivl om, hvor vi er,« fortæller Camilla Nielsen og Josefine Koefod, der passer besøgscenteret og Dragør Museum.

Dragør Besøgscenter og Dragør Museum har åbent tirsdag til søndag kl. 11–16.