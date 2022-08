Dragørs mange historier på tur

Også i sensommeren byder Dragør Besøgscenter på byvandringer

Man skal lede længe for at finde en by med så lang og farverig en historie som søfartsbyen Dragørs. Lige siden oldtiden har området sydet af liv og aktivitet. Middelalderens enorme internationale sildemarkeder, der sågar overgik København i størrelse, afløstes af opblomstringen af 1700- og 1800-tallets maritime storhedstider, der bidrog til at definere Drag-ør som et hotspot for historie.

Sømændene sejlede verden rundt, alt imens kvinder og børn styrede hjembyen med kunstnere drivende omkring i den evige jagt på det gode motiv.