Dragørs økonomi

AOTV gennemfører økonomisk »turn-around« i Dragør Kommune

Jeg tror ikke, at alle Dragør Kommunes borgere ved, hvor kritisk den økonomiske situation var i slutningen af 2019 og ind i 2020. Ligesom det måske heller ikke står klart, hvor meget de beslutninger, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) har gennemført i efteråret 2019 og i løbet af 2020, har betydet for genopretningen af kommunens økonomi.

Resultatet af AOTV’s beslutninger er ganske markant og positivt for kommunen og kan betragtes som en »turnaround«. Dragør Kommune er gået fra at være kriseramt til at være levedygtig.

Fortællingen er i mine øjne utrolig, og jeg har ikke kendskab til, at nogen kommune i landet har opnået så markante resultater på så kort tid.

Kritisk situation

I løbet af 2019 bliver det klart for det daværende politiske flertal, at situationen er kritisk.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre inviterer i efteråret 2019 liste T til at deltage i en genopretning af kommunens økonomi, og liste T siger ja tak til invitationen.

Færdiggørelse af svømmehal, stærkt forøgede udgifter til det specialiserede område m.m. har medført, at kommunen er stærkt presset på likviditet.

På 12 måneder er kommunens 365-dages-likviditet faldet fra cirka 103 mio. kr. til cirka 29 mio. kr. Det er en skræmmende konstatering, idet man kun kan påvirke et 365-dages gennemsnit med 1/365-del pr. dag. Det betyder, at en opbremsning og en vending af denne udvikling skal være dramatisk og umiddelbar for at undgå, at Dragør Kommune bliver sat under administration. Det bliver kommunen automatisk, hvis 365-dages-gennemsnittet er negativt.

I februar 2020 – kun to måneder inde i regnskabsåret, får kommunalbestyrelsen besked på, at den nyligt indførte månedsopfølgning viser, at der allerede på dette tidspunkt forventes et merforbrug på cirka 22 mio. kr. i forhold til budget – svarende til den røde kurve på illustrationen (Ill. 1), som viser, at kommunen med stor hast er på vej mod en negativ likviditet.