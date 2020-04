Dragørs skoler og daginstitutioner genåbner

Fredag den 17. april kan børn atter komme i vuggestue og børnehave – og eleverne i 0.- til 5.-klasserne i skole. Det sker under forudsætning af, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt set i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Af Birgit Buddegård

Efter nedlukningen som følge af coronakrisen er Danmark i gang med en langsom genåbning af samfundet, og det skal ske ved, at de mindste børn igen kan komme i daginstitutioner og skole. Fredag den 17. april vil skole-klokken således igen lyde på Dragørs skoler, og de mindste kan komme i vuggestue og børnehave.

Kommunalbestyrelsen holdt 2. påskedag et ekstraordinært møde, og her godkendte man, at skoler, daginstitutioner og klub åbner fra fredag den 17. april, når de af forvaltningen erklæres at være parate i henhold til de retningslinjer og bekendtgørelser, der er udstukket af Sundhedsstyrelsen, regeringen, KL og de faglige organisationer.

»Når vi skriver fra den 17. april, er det, fordi vi skal være helt sikre på, at vi overholder Sundhedsstyrelsen retningslinjer, inden vi åbner,« siger direktør i Børn, Skole og Kultur Asger Villemoes Nielsen, der videre understeger, at det er kommunens klare forventning, at man med de næste tre dages intense indsats bliver klar over hele linjen. Skulle det – mod forventning – ske, at et enkelt sted alligevel ikke er klar, vil forældre og børn få direkte besked.

Lokal praktisk planlægning

Det er den enkelte institution og skole, som tilrettelægger den praktiske genåbning i overensstemmelse med de pågældende retningslinjer og lokale fysiske forhold. Asger Villemoes Nielsen siger til Dragør Nyt, at alle indsatser og løsninger udformes og besluttes i tæt dialog og fællesskab på området. Men der kan forekomme variationer i løsningerne, da alle institutioner er forskellige og nødvendigvis selv må byde ind med den mest egnede løsning inden for de fælles besluttede rammer.

Det vil sige, at det kan være den enkelte institution selv, der kommer med en idé eller et initiativ, men den endelige godkendelse af, om det enkelte dagtilbud eller skole er klar til at åbne, ligger hos chefen for Børn, Skole og Kultur.

Ikke normale tilstande

Genåbningen vil ske på helt betryggende vis, men kommunen understreger, at børnene ikke vender tilbage til en normal hverdag i dagtilbuddet, ligesom eleverne får en anderledes skoledag, end de er vant til. Adfærden, hygiejnen og de vante lokaliteter er og skal være forandrede. Der vil være hyppig håndvask – og oplæring i samme – værnemidler og rengøring både af lokaliteter, inventar og genstande som for eksempel legetøj.

Der vil også være tydelig information om covid-19, og tiltag i forhold til symptomer m.m. vil være fælles for alle institutioner og skoler og skal efterleves i så høj grad som overhovedet muligt, er meldingen fra kommunen.

Der er mange praktiske forhold, der gør sig gældende, og som nu skal afklares i dagene efter påske. Blandt andet arbejder kommunen på at finde måder, hvorpå børn og medarbejdere møder ind – og går igen – og hvordan forældrene kan hente og bringe uden at komme for tæt på andre forældre.

Smitte i hjemmet

Søndag aften kom sundhedsminister Magnus Heunicke med en ændring i retningslinjerne, således at børn med smittede i hjemmet ikke må komme i skole eller daginstitution. Det gælder også for medarbejderne, der ligeledes skal blive hjemme, hvis der er smitte i husstanden.

Skånsom åbning

Efter en måneds hjemmeskole og børnepasning kan børnene igen komme ud og møde deres kammerater, og forældrene få lidt mere ro til arbejdslivet. Børnene skal dog være så meget ude som muligt, der skal være mere afstand mellem dem, og rammerne for den enkelte institution og skole skal være på plads, før den genåbner, understregede statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde fredag den 6. april.

Rammerne for skoledagen vil fortsat følge reglerne for nødundervisning, og der skal være afstand mellem eleverne i et klasseværelse. Undervisningen vil forgå i små grupper, og frikvartererne vil komme til at ligge forskudt, så man kan holde sig i små grupper.

SFO-lokalerne vil være i brug hele dagen, bibliotek og ungdomsskole bliver en del af skoledagen, og klubbernes aktiviteter kan også inddrages i forbindelse med afvikling af skoledagen.

Daginstitutionerne

En af de store udfordinger er også, at kommunen ikke ved, hvor mange børn, der vil blive afleveret i daginstitutionerne. Derfor er det vigtigt, at netop den praktiske opgave tilrettelægges og løses i de enkelte daginstitutioner i et godt samarbejde imellem de ansatte og forældrene.

Tryghed

»Vi informerer forældrene tæt om, hvordan åbningen kommer til at ske, det enkelte sted,« siger Asger Villemoes Nielsen, der understreger, at det er vigtigt, at forældrene stiller de spørgsmål, de måtte have i denne uvante situtation. »Det handler om, at man skal være tryg, når man sender sit barn af sted – om det så er i dagtilbud eller i skole,« lyder det fra Asger Villemoes Nielsen.

Orientering af kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har bedt om at blive orienteret på ugentlig basis om, hvordan genåbningen forløber. I forbindelse med genåbningen er det også klart, at der kan forekomme omkostninger, der ikke er budgetteret med. Også disse økonomiske forhold vil kommunalbestyrelsen blive løbende opdateret om.

Regeringen har i øvrigt afsat et trecifret millionbeløb til ekstra rengøring af blandt andet dagtilbud og skoler. Beløbet skal sikre, at rengøringspersonale har mulighed for at rengøre dørhåndtag, gelændere og toiletter samt legetøj flere gange om dagen for at mindske smittespredning med coronavirus.

Børnene må i øvrigt ikke have legetøj med hjemmefra i den kommende tid.