»Drømmen, der brast«

Flemming Blønd – du skriver bl.a. i dit i øvrigt glimrende og informative indlæg i Dragør Nyt, i sidste uge (Drømmen, der brast), at den største og eneste succes, Dragør har opnået som selvstændig kommune siden kommunalreformen i 2007, er anskaffelsen af elcykler i hjemmeplejen ...

Og det er da også helt korrekt, at det i forrige valgperiode, efter svære forhandlinger, lykkedes at skaffe politisk flertal for, at hjemmeplejen, på baggrund af et stadigt stigende arbejdspres og frem for at bruge egne private cykler, skulle forsynes med elcykler, der samtidig øgede mobiliteten til gavn for både sosu-medarbejdere og de borgere, der modtager hjemmehjælp og pleje.

Med det viste sig desværre at blive en kort fornøjelse. I forbindelse med vedtagelsen af det seneste budget besluttede kommunalbestyrelsen, at det var slut med elcykler til hjemmeplejen, hvorved man kunne spare 50.000 kr. årligt.

Der er godt og vel 100 ansatte i hjemmeplejen, der nu må deles om de 15 tidligere indkøbte elcykler, men der er ikke i budgettet afsat særskilte midler til reparation og vedligeholdelse af cykler og batterier.

Ud over de 15 kommunale elcykler rådede hjemmeplejen tillige over to biler, der bl.a. blev anvendt af sosu’er, der betjente den sydligste del af Dragør og Søvangsområdet. Disse to mindre køretøjer er også inddraget fra hjemmeplejen og i stedet for overdraget til sygeplejen.

Ved at benytte egen privatcykel modtager sosu’erne 158 kr. pr. måned til vedligeholdelse af cyklen. Ved benyttelse af egen bil, hvad mange hjemmehjælpere gør for at kunne nå det meget stramme tidsskema, udbetales der ikke kørepenge.

Det er næppe så mærkeligt, at det har vist sig særdeles vanskeligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Dragørs hjemmepleje.

Personligt synes jeg ikke, politikerne kan være bekendt at tilbyde en så samfundsvigtig funktionsenhed som hjemmeplejen så ringe arbejdsvilkår.

Ja, kommunen har med denne manøvre sparet sølle 50.000 kr. om året, men er det også en fornuftig og gennemtænkt budgetdisposition?

Svend Mathiasen