DR’s Tidsrejsen

– en særudstilling på Dragør Museum

Dragør Museum på havnepladsen har i denne måned en særudstilling om DR’s julekalender »Tidsrejsen«. Ved et besøg på museet er der for eksempel i stueetagen mulighed for at gå på opdagelse i scenografien, kostumerne og rekvisitterne fra serien, mens der på 1. sal er et særligt indrettet lokale, hvor gyroen – seriens tidsmaskine – er udstillet i et imponerende sanserum.

På trods af corona har udstillingen været flittig besøgt – især i weekenderne, og gæsterne har udtrykt begejstring.

Kustoderne hjælper med fordeling af gæsterne og spritter flittigt af, så alle kan nyde et sikkert besøg på museet, der ud over særudstillingen også byder på udstillinger om Dragør.

På skoledage har elever fra forskellige skoler også besøgt museet og set udstillingen.

I Dragør Besøgscenter har gæster også fundet et hyggeligt sted at sætte sig efter endt museumsbesøg. I besøgscenteret er der blandt andet mulighed for at nyde en varm kop kakao, shoppe lokale varer eller hjælpe med at pynte juletræet. Det er også her, at byvandringen om julekalenderen udgår – og om denne oplever guiderne stor popularitet, og at gæster er glade for at komme rundt og se, hvor i det gamle Dragør Tidsrejsen er optaget.

Særudstillingen varer frem til og med onsdag den 22. december (mandag lukket). Dragør Museum og Dragør Besøgscenter har åbent fra kl. 13–17.

Byvandringen om Tidsrejsen foregår tirsdag til søndag kl. 15. Turen udgår, som nævnt ovenfor, fra Dragør Besøgscenter.