Pia Schønning kommer til at stå for den daglige drift, når Sylten åbner på fredag. Foto: Jens Munch.

»Du er godt klar over, at det er et legendarisk sted«

Nu oprinder dagen, hvor Sylten bliver vækket til live. De nye forpagtere har med glæde allerede mærket et positivt forventningspres

Af Jens Munch



Sylten refererer til en lavtliggende, fugtig kyststrækning dækket af græs, som regelmæssigt oversvømmes af havet.

Det første traktørsted, også kaldet Sylten, blev for omtrent 100 år siden grundlagt på Sydstranden og var et populært udflugtsmål for dagsturister og sommergæster, der nød at gå ture langs stranden.

Pia Schønning og hendes mand Kasper med samme efternavn har overtaget forpagtningen af stedet, og de åbner nu på fredag den 21. juni kl. 10. Pia Schønning vil endnu ikke ud med, hvad menuen kommer til at bestå af. Det vender vi tilbage til.

Da Dragør Nyts udsendte dukker op til en snak om, hvad gæsterne kan glæde sig til, er der ingen tvivl om, at det bliver et hyggeligt sted – både inde i selve huset og ude i den glasdækkede udestue med en betagende udsigt til kyststrækningen.

Der er stadig fuld gang i renoveringen, så persiennerne er rullet ned. Lokalerne er endnu ikke helt klar til at blive vist frem, men gæsterne kan godt forvente, at stedet er klar og har fået en overhaling, når de dukker op.

Som Kasper Schønning siger: »Vi har forsøgt at give stedet vores egen fortolkning af varme og sjæl.« Og han er godt klar over, at stedet har en lang historie, og at mange har deres egne forventninger og minder.

»Vi var i går til en komsammen, hvor en af gæsterne spurgte, om jeg godt var klar over, at det er et legendarisk sted«, fortsætter han.

Pia Schønning bliver den daglige leder og ansigtet udadtil. Hun har i 15 år været beskæftiget med planlægning af events, konceptudvikling og oplevelsesøkonomi. Tanken om en dag at overtage stedet blev født for flere år siden:

»Da jeg var på barsel med vores første, der nu er seks år gammel, gik jeg med barnevogn en dag forbi Sylten sammen med mødregruppen, og så sagde jeg til de andre, at når den (Sylten, red.) en dag bliver ledig, så tager jeg den,« fortæller hun.

Da den så blev ledig, gik Pia Schønning hjem og tyggede på idéen med sin mand. »Og beslutningen blev taget,« fortæller Pia Schønning

Tanken er, at Sylten skal være et sted, hvor der bliver skabt nye minder for både børn, unge og ældre, og at en del af »gamle dage« bliver bragt til live.

»Vi starter i det små. Menuen ligger ikke fast, men det er helt sikkert, at vi fokuserer på gode råvarer, god øl og god vin. Vi kommer også til at arrangere aktiviteter og events. Men hen ad vejen ser vi på, hvad der passer til kunderne og stedet,« siger Pia Schønning og fortæller, at der i højsæsonen juni, juli og august ikke er mulighed for at reservere bord eller booke lokale til arrangementer. Det skal ifølge Pia Schønning nemlig være et levende sted, hvor folk bare kan komme forbi til hygge, mad og drikke. Men det skal også være åbent udenfor højsæsonen – og være endnu en mulighed for at vælge Dragør i stedet for at drage til København.

I øvrigt bliver der atter bragt liv i den gamle luge, hvorfra der vil blive solgt is.

Sylten er fra på fredag den. 21. juni åbent tirsdag til søndag kl. 10–17. Isboden er de samme dage åben kl. 13–20.