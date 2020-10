Efterårscamp på Kongelundsfortet

Fra starten af denne uge og frem til i dag, onsdag, har 32 friske, unge mennesker deltaget i OutdoorCamp på Kongelundsfortet.

Campen er arrangeret af Kongelundsfortet Outdoorcenter i samarbejde med den lokale forening Kongelundens Outdoorforening.

I løbet af de tre dage er der blevet afviklet en masse aktiviteter for de unge deltagere. Programmet har blandt andet indeholdt discgolf, samarbejdsøvelser og træklatring – og alt er blevet udført med fokus på en masse frisk luft og masser af gode oplevelser sammen med de andre deltagere på campen.

Ud over de mange aktiviteter har der også været plads til hygge og fællesskab, for eksempel er der hver dag blevet tændt op i bålet og hygget med enten kakao eller varm suppe.

»Når ugen er gået, så håber vi, at de unge mennesker har fået en masse gode oplevelser, fået testet lidt grænser på den gode måde og forhåbentlig også tager et par nye venskaber med hjem,« udtaler Jan Samuelsen, der er formand for foreningen Kongelundens Outdoorforening.

Efterårsferiens aktiviteter ved Kongelundsfort indeholder også tilbuddet om deltagelse i Nat i Naturen – Friluftsfestival. Også dette tilbud har mødt stor interesse – så stor, at arrangørerne bag, Kongelundsfortet OutdoorCenter og DGI Storkøbenhavn Outdoor, melder alt udsolgt.

Efterårs- og vinteraktiviteter

Efter efterårsferien vil der fortsat være gode muligheder for at deltage i en masse outdooraktiviteter. Blandt andet igennem Kongelundens Outdoorforening, der hele vinteren kører foreningshold – og deres tilbud gælder både for de 10–15-årige og helt op til den lidt ældre målgruppe, eksempelvis kan man gå til Fort X, Allround Outdoor og Naturtræning hen over vinteren.Derudover indeholder tilbuddene en masse fællesoplevelser såsom foreningsweekender med overnatning på Kongelundsfortet, fælles gåture og meget mere.

Flere oplysninger om Kongelundens Outdoorforening og dens tilbud findes på hjemmesiden www.kof2020.dk