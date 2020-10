Efterårsferien på Amagermuseet

I denne tid falder æbler og pærer fra træerne. I dag bliver nedfalden frugt for det meste bare liggende, fordi mange vælger at købe deres frugt i supermarkedet – men i gamle dage var efteråret præget af megen aktivitet. Man skulle nemlig samle forråd til vinteren, og hvert eneste frugttræ blev derfor støvsuget.

I køkkenet havde man travlt med at henkoge, sylte og moste frugten ved hjælp af sukker og eddike, som også tidligere var to basale ingredienser i konservering af fødevarer. Dengang blev æbler mostet til saft, rødbeder og asier blev syltet, og frugt blev lagt i sukkerlage. I dag kendes varerne også, men når de i supermarkederne står på hylderne året rundt, kan det være let at komme til at glemme historien bag den sæsonbestemte tilberedning.

På Amagermuseet samles frugten ind, og de besøgende inviteres med på »æblerov« rundt på museets arealer og tilbydes at få varmen med en traditionel grøntsagssuppe.

Der vil i løbet af ugen også være fokus på skadedyr, så eksempelvis rotter ikke kan æde maden.

Tirsdag til fredag er der dukketeater med Theatrum Elasticum, og mandag kommer den gamle brandbil forbi og kører ture i Store Magleby.

I rosenhaven er der fotoudstilling med billeder fra Amager.

Ugens aktiviteter er spredt ud over hele Amagermuseets areal, og alle steder bliver der naturligvis sprittet af.

Dagsprogram kan ses på www.museumamager.dk – museet tager forbehold for ændringer grundet corona.