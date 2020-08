Ekstra midler gav ekstra god sommer

Op til sommerferien blev det besluttet, at der skulle afsættes ekstra midler til at give børn en ekstra god sommerperiode. Dette tiltag har hos Dragør Skoles SFO blandt andet mundet ud i samarbejder med lokale foreninger. Eksempelvis har man haft besøg af Julie Smed fra Drag-ør Musikskole, som lavede korlejr med de fremmødte børn. I korlejren blev der sunget på græsset, og børnene lærte en masse nye sange, som de skulle sætte bevægelser til.

Der har også været yogaundervisning samt besøg ved de sommeraktiviteter, som Dragør Boldklub og rugbyklubben arrangerede på havnen.

Et af de projekter, som pædagogerne selv valgte at bruge megen tid på, var et planteprojekt, som løb over hele sommeren. Her har forskellige børn været med til først at bygge blomsterkasser på træværkstedet og siden at plante en masse forskellige blomster og planter. Sammen med børnene er der også blevet lagt ny jord i drivhuset, så det nu kan anvendes i de pædagogiske aktiviteter.

»Foråret har selvfølgelig været præget af corona, i og med vi har måttet lave sfo på skolen, og det i en lang periode kun har været de kommende 0.-klasser, der har været på Strandengen. Derfor har det betydet rigtig meget for os, at vi har kunnet lave nogle ekstra sjove aktiviteter gennem sommeren,« fortæller Kasper Hajslund, der er pædagogisk afdelingsleder på Dragør Skole.

Hele sommerferieperioden sluttede med en sommerfest med tivolitema for alle sfo’ens børn. Hver især fik de tildelt et turpas, der gav adgang til alle aktiviterne: dåsekast, flødebollemaskine, mini-bowling, slå-søm-i og en masse andre sjove ting.

Frokosten bestod af fransk hotdog og pandekage fra bål, inden det store hovednummer – tryllekunstneren Henrik.

Efter trylleshowet sluttede en flok trætte og glade børn festen af med en slushice.

»På trods af alle vores corona-forbehold, vi har måttet gøre, har det været en super god dag for både børn og voksne, og de ekstra tilførte ressourcer har gjort, at vi har kunnet lave en fantastisk dag for børnene her op til skolestart,« slutter Kasper Hajslund.