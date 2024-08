Ekstra penge til skoler følges op af besparelsesundersøgelse

Skolernes økonomi skal kulegraves ovenpå ekstrabevilling på 1,3 millioner kroner

Af Rasmus Mark Pedersen



Kommunalbestyrelsen har godkendt, at merudgifter på skoleområdet helt ekstraordinært bliver dækket af den såkaldte bufferpulje.

Men politikerne har et behov for at sørge for, at skolerne ikke igen går over budget, og derfor skal en ekstern undersøgelse nu kulegrave skolernes økonomi for at sikre effektiv brug af midlerne.

Torsdag den 20. juni besluttede kommunalbestyrelsen i Dragør at godkende en ekstra bevilling på 1,3 millioner kroner til skoleområdet.

Denne beslutning kommer efter, at det blev meldt ud, at der forventes et merforbrug på 2,3 millioner kroner i 2024.

For at håndtere denne økonomiske udfordring er der planlagt en omfattende analyse af skoleområdets økonomi med ekstern bistand.

Den eksterne analyse skal blandt andet vurdere, om de midler, der er afsat til almenområdet, er tilstrækkeligt sammenlignet med lignende kommuner.

Lede efter besparelser

Analysen skal også identificere potentielle områder inden for skolernes budgetter, hvor der kan findes besparelser, hvis det viser sig nødvendigt.

Analysen har til formål at sikre, at undervisningen i Dragør Kommune lever op til standarderne i sammenlignelige kommuner, samtidig med at økonomiske ressourcer bruges effektivt.

Det er politikernes håb, at skolebestyrelserne og skolelederne bedre kan navigere inden for Dragør-modellen uden at gå på kompromis med lovpligtige forhold eller undervisningskvaliteten.

Dragør-modellens princip er, at specialområdet og almenområdet er inde under samme budget, og derfor har skolerne en naturlig interesse i at hjælpe elever så tidligt som muligt, så de ikke får brug for dyre specialtilbud.

Beslutningen om at iværksætte denne analyse blev vedtaget med stemmer fra alle partierne i kommunalbestyrelsen med undtagelse af Lisbeth Dam Larsen fra Moderaterne.

Hun udtrykte bekymring over, at analysen ikke inkluderer en vurdering af konsekvenserne af investeringerne i børn med særlige behov.