Ekstraordinær lærlingeindsats

Der er tale om en særlig hæder, og der var da heller ingen tvivl om Dirch Petersen glæde, da han i tirsdags fik overrakt prisen af Line Stenstoft, der er chef for DI’s lærlingeindsats.

»Det er helt afgørende, at der uddannes faglærte,« sagde hun i sin tale og fortalte videre, at DI med prisen fejrer de virksomheder, der skaber et spændende både fagligt og socialt uddannelsesmiljø.

Hun understregede, at det var imponerende så mange lærlinge, der er på Dragør Baade-værft, og hun roste Dirch Petersen for hans store engagement i at uddanne unge til faglig stolthed.

Faglighed

Borgmester Kenneth Gøtterup, C, ønskede herefter stort til lykke med hæderen – en hæder også Dragør er stolte af, sagde han.

»At blive kåret som årets bedste arbejdsplads er ikke noget, man bare bliver. Det bliver man, fordi der er nogen, der har indstillet én, og fordi man bare er bedre, end andre, har tænkt sig om og har skabt en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø,« lød det blandt andet fra borgmesteren.

Kenneth Gøtterup nævnte også det lange seje træk med udflytningen af værftet fra det inderste af den gamle havn ud på spidsen i den tidligere færgehavn og fortalte, at han undervejs havde været bekymret for, om Dirch Petersen mistede modet og valgte at flytte værftet til en anden havneby.

Det glædede borgmesteren sig over ikke var sket, for et værft er en arbejdsplads, der skaber liv på havnen.

Borgmesteren fremhævede den ordentlighed, faglighed og arbejdsomhed, som Dirch Petersen lægger for dagen – og det ansvar, han tager på sig i uddannelsen af lærlinge.

Tak til hele holdet

Dirch Petersen takkede for prisen og kaldte sig selv megaglad.

»Det er en gave at føre den stolte bådebyggertradition videre,« lød det fra ham, før han udbragte en skål for lærlingene.