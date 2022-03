Vi har modtaget:

Elbilsladestandere

Placering er ikke et enten-eller-spørgsmål

I Dragør er vi håbløst bagud med offentlige ladestandere til elbiler. Det har Niels Hjorth evig ret i (læs indlægget her – red.). Ikke mindst omkring den gamle by, men også i tætte byområder som Engparken og Strandparken eller f.eks. ved Nordbo-husene.

Men når man et sted har otte som cykler, fem der kører i benzinbiler og en i elbil, så skal der gode argumenter til for at få alle til at betale solidarisk for en ladestander. Det er et aktuelt emne i grundejerforeninger som Nordbo.

Niels Hjorth har ret

Niels Hjorth har ret i, at Dragør gamle by skal have ladestandere. Det kunne have været gennemført for to år siden, hvis man havde godkendt, at ladestanderne kunne opsættes på eksisterende p-pladser.

Desværre var der et flertal for, at hele parkeringsproblematikken omkring den gamle by skulle løses først.

En helhed for parkeringsproblematikken er imidlertid som den herostratisk berømte gordiske knude, som gennem århundreder blev forsøgt løst uden held. Hvad byrådet nu vil gøre ved det, står lidt diffust. Og før der træffes en beslutning, kan ladestandere, med de nødvendige store gravearbejder, ikke opsættes.

Med de mange modstridende holdninger vil det være et Sisyfos-arbejde at finde en løsning.

Opladerne ved Hollænderhallen

Ved Hollænderhallen er det anderles let at komme i gang. Byrådet har besluttet, at der skal opsættes standere. Beslutningen er taget – det er bare at gå i gang. Hvorfor dog vente?

Forvaltningen kan i morgen sende anmodning om tilbud fra tre virksomheder vedlagt en eksisterende tegning over parkeringspladsen med angivelse af placeringen af de eksisterende strømkabler. Indenfor en måned kan tilbuddene om seks, tolv eller flere ladepladser være modtaget retur, og bedste tilbud kan vedtages. Opsætning foretages af private og vil tage et par uger.

Sagen kan være løst med enmands- og endagsarbejde i forvaltningen. Hvor svært kan det dog være?

Kom nu i gang!

At trække sagen i langdrag er grundlæggende dumt. Det er bevidst at genere Dragør-borgere med elbiler.

Med pladser ved Hollænderhallen kan borgere med ærinder på stedet få suppleret opladning af deres batterier, hvad enten de skal se fodbold, svømme, spille badminton, låne en bog eller få pulsen op ved en hurtig runde på de gode nye fitnessapparater, der er blevet doneret til Dragør.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør