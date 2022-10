Elektroniske vandmålere på vej

Kommunalbestyrelsen vedtog i enighed torsdag den 29. september at imødekomme et ønske fra HOFOR om vedtagelse af et kommunalt mål om, at forsyningsselskabet skal installere elektroniske vandmålere hos alle forbrugere i Dragør Kommune.

Ønsket er fremkommet på baggrund af økonomi, og målet er, at alle vandmålere i samtlige ejerkommuner skal kunne aflæses elektronisk. For at få tilskud fra Forsyningssekretariatet til udskiftning af vandmålerne er det nemlig nødvendigt, at de pågældende kommuner har vedtaget overgang til elektroniske målere som et mål. Og det er derfor, at HOFOR har rettet henvendelse til Dragør Kommune med opfordring til at vedtage sådan et mål.

Lettere registrering

I Vandforsyningsplan 2018–2027, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2019, er der fastsat mål om, at husholdningernes vandforbrug ikke må være på mere end 100 liter pr. person pr. dag.

Der er samtidig også mål for, at vandforbruget i kommunale bygninger reduceres med mindst 10% i forhold til 2017-forbruget, og ydermere at vandforbruget hos virksomhederne reduceres – ligeledes i forhold til forbruget i 2017.

Ifølge Dragør Kommunes forvaltning kan man opnå vandbesparelser ved at udskifte de traditionelle vandmålere med nye elektroniske, der er baseret på ultralydsmåling. Med løbende målinger vil man for eksempel hurtigere kunne opdage lækager eller måske et løbende toilet – og så skulle de elektroniske målere være mere præcise og mindre følsomme over for kalk.

HORFOR skønner, at der skal investeres 6,8 mio. kr. i projektet, som skal afskrives over ti år.

Regningen bliver i sidste ende forbrugerens. Investeringen vil nemlig blive opkrævet via vandregningen med en takststigning på 1,50 kr. pr. m3 vand.

Prisstigning forventes at træde i kraft i 2025.

Det fremgår ikke af materialet fra Dragør Kommune, hvornår udskiftningen vil blive påbegyndt, og ej heller, hvor lang tid den vil tage at udføre.

