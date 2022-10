Elprisstigning på havnen

De fleste har nok bemærket, at prisen på el er steget den seneste tid.

En enig kommunalbestyrelse besluttede på deres møde torsdag den 29. september, at prisen på el på Dragør Havn fremover løbende skal tilpasses ændringerne på markedet.

Siden 2018 er prisen på el i Dragør Havn blevet fastsat i det takstblad, der en gang om året laves i forbindelse med det nye budget. I 2017 var elprisen variabel og udgjorde Dragør Havns købspris plus 25%.

Havnens brugere har altså for en stund været forskånet for de faktiske prisstigninger på el. Med den hidtidige pris på 2,75 kr. pr. kWh har man således på Dragør Havn i perioder kunnet købe strøm til under markedsprisen.

TM