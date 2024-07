Samtidig med, at de danske og tyske spillere i Dortmund må gå i ly for voldsom regn, lyn og torden omtrent 700 km mod syd, velsignes dragørboerne med en smuk sommeraften foran Café Blink og Dragør Strandhotel. Se mere på bagsiden. Foto: TorbenStender.

EM-skuffelse på en ellers smuk aften

Af Jens Munch



Lørdag endte med at blive en fodboldaften fuld af modsætninger. Først var der håb i hjerterne hos alle fodbolddanskere. Senere var der skuffelse over både resultatet og over et par kontroversielle kenderlser fra dommer Michael Oliver, der gik danskerne imod.

Det frydefulde sommervejr i Dragør stod i kontrast til det farlige uvejr i Dortmund, som i en periode afbrød kampen.

Der var til denne kamp både opsat storskærm på havnepladsen og ud for Café Blink og Dragør Strandhotel, hvor gæsterne kunne nyde mad og drikke. Men der var også fint udsyn til kampen for dem, der valgte at sætte sig på »de billige rækker« langs muren på Strandlinien.

En flot aften sluttede i antiklimaks, da Danmark røg ud af EM.