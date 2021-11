En aften i selskab med ...

I regi af fordragsrækken en aften i selskab med giver Martin Kongstad foredraget »Hvorfor er der ingen præster i Matador« (tv-serien) i Dragør Kirke onsdag den 24. november kl. 19.30.

Martin Kongstad er kendt som en skarp, kritisk og stærkt underholdende skribent, radiovært, kulturredaktør og forfatter, der ofte har overraskende og provokerende vinkler. Foredragsholderen, der gerne giver den såkaldt »kreative klasse« stryg, har skrevet flere bøger – og han blev endda prisbelønnet for debutbogen.

Efter at have set tv-serien Matador seks gange undrede Martin Kongstad sig over, hvorfor der ikke er præster med fortællingen, der ellers i en realistisk bestræbelse har alle lillebyens typer og klasser repræsenteret.

Denne undren skrev han en artikel om i Weekendavisen, og det kommer han og taler om denne aften i Dragør Kirkes Sognegård, hvor alle er velkomne.

De fleste har et forhold til Matador – med foredraget her gives muligheden for at få et nyt perspektiv på det nationale klenodie.

Gratis adgang. Se også annoncen side 2.