En anderledes jul i år

Julen bliver ikke helt, som vi kender den – mange juletraditioner er aflyst på grund af coronarestriktionerne. Men der er dog stadig plads til julehygge og ditto stemning

Af Birgit Buddegård

Det hyggelige julemarked på Badstuevælen er aflyst i år, men juletræet på Neels Torv er på plads. Og lysene på træet vil blive tændt, men desværre er det hyggelige arrangement med juletræstænding og højtlæsning aflyst. Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) fortæller, at kommunen sammen med Dragør Gadelaug har vurderet, at det vil være umuligt at gennemføre på forsvarlig vis under hensyntagen til coronapandemien.

Juletræet i forhallen på Dragør Rådhus vil blive pyntet, og rådhuset får besøg af en børnehave, siger borgmesteren, der understeger, at det naturligvis bliver under korrekt håndhævning af coronarestriktionerne.

Den hyggelige tradition med byvandring rundt til »Levende Låger« kan ikke gennemføres, men ændres til en form for skattejagt, hvor man i mindre grupper og med god afstand alligevel kan komme i julestemning.

Julemarked Amagermuseet

Det populære julemarked på Amagermuseet gennemføres på coronamanér – det betyder, der kun må være 100 gæster på museet ad gangen. Man skal bestille billet på forhånd og bære mundbind for at komme ind. Julemarkedet er tilgengæld udvidet, så det forløber over de to sidste weekender i november.

Læs mere om Amagermuseets julemarked.

Hollænderhallen og svømmehallen

Hele hallen – idrætsfaciliteter og svømmehal har åbent til den 20. december. Svømmehallen holder desuden ekstraordinært åbent den 22., 27. og 29. december samt 2. januar, så der bliver mulighed for en svømmetur i juleferien.

Badedyret kan dog ikke benyttes på grund af coronapandemien, men svømmehallens øvrige legerekvisitter er til rådighed, ligesom saunaen vil være åben.

Der er ikke i skrivende stund planlagt særlige juleaktiviteter.

Dragørs Aktivitetshus Wiedergården

Julevinsmagningen den 1. december er aflyst – det samme er luciaoptoget. Så der er ingen særlige julearrangementer i år.

Dragør Bibliotekerne

»Vi kommer ikke til at sidde og flette julehjerter sammen,« lyder det fra Henriette Ritz Kylmann, leder af Dragør Bibliotekerne.

Men det er trods coronarestriktioner muligt at spille juleteaterforestillinger på Dragør Bibliotekerne – og der vil være højtlæsning for skoleklasser.

Desuden kan børnene låne farveblyanter og farvelægge et julekort, som bibliotekerne sætter frimærke på og sender, hvis det er korrekt adresseret.

Så her er en mulighed for at glæde familiemedlemmer med en hilsen fra de små. Blyanterne kommer efter brug i »karantæne«, så eventuel virus ikke gives videre til næste bruger.

Julepyntet by

Selvom meget bliver anderledes i år, forsvinder julestemningen ikke helt fra Dragør. De forretningsdrivende gør en stor indsats og pynter op til glæde for alle, der går rundt i byen – det være sig på Kongevejen, i Dragør Centret eller i Sydstrands Centret.