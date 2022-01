En anderledes Polarskole

Igen i år leder polarfarer Gregers Gjersøe byens 7.-klasser igennem læringsforløbet »Polarskolen«, hvor de skal lære om Grønland, Færøerne og Arktis. I forløbet gives de unge en indføring i blandt andet geografien, politikken, den lokale madkundskab, klimaforandringerne, dyrelivet og traditionerne i områderne.

Forløbet strækker sig over to uger og afsluttes med, at eleverne forbereder et emne, som de siden underviser de yngre klasser i. Eller sådan plejer det i hvert fald at være ... for i år, hvor klasserne ikke må blandes, er det de voksne, der må træde til og modtage undervisning i alt fra grindefangst og klimaforandringernes konsekvenser for det arktiske dyreliv til nationaldragter og madkultur.

På Dragør Skole, som netop har afsluttet forløbet, trådte skolelederne beredvilligt til sammen med de lærere, der ikke selv havde haft klasserne. Og dertil kom også Dragørs nye borgmester, Kenneth Gøtterup, forbi for at se, hvad de unge havde arbejdet med.