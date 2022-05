En kongelig oplevelse i Store Magleby

Det er ganske vist – som omtalt i sidste uges udgave af Dragør Nyt – fredag den 20. maj bliver en dag ud over det sædvanlige i Store Magleby. I år er det 501 år siden, de hollandske tilflyttere fik papir på de kongelige privilegier, som var afgørende for Amagers forvandling til et sandt skatkammer af grøntsager – og meget mere.

Det var naturligvis tanken at festligholde begivenheden i året for jubilæet, men dengang satte corona-epidemien, som den gjorde med så meget andet, en kæp i hjulet for sådanne planer.

Royalt besøg og byfest

I år skal det imidlertid være – og Hollænderbyen, som Store Magleby i århundreder har været kendt som på historiske kort, bliver for en dag sat på den anden ende.