En levende by – dit lokale valg

Midt i samtalen i RS Optik kommer Dennis Hølmer fra Dragør Vinhandel ind ad døren. Under armen har han en papirpakke med en elastik om fra Slagter Ravn lige ovre på den anden side af gaden. Han har netop talt med slagteren og hørt om kampagnen, som han hellere end gerne bakker op.

Vi lader diktafonen køre, mens Dennis Hølmer og Karsten Laugesen taler om, hvordan danskerne sparer samt om net- og grænsehandel.

»Jeg tror bare, at vi skal minde folk om at handle lokalt,« siger Dennis Hølmer, som fortsætter:

»Der er en byånd i Dragør, hvor man gerne vil støtte hinanden. Jeg tror simpelthen bare, at man har glemt det i denne her turbulente tid.«

Som butiksindehaver faldt han selv pladask for byen, fordi der var liv i gaden, husker han.

Men han får også ofte kunder i butikken, som har boet i byen i årevis og gået forbi hans skilte hundredvis af gange uden at gå ind. Det er for dårligt, synes han.

»Det handler ikke om, at man skal ned at købe for tusind kroner. Hvis alle voksne en gang i løbet af året kom ned til mig og købte en flaske vin til 50 eller 60 kroner, så ville jeg være en glad mand. Køb en kop kaffe i Hallöy, køb en pakke rullepølse hos slagteren. Man skal ikke bare fyre penge af, det handler om at købe lidt alle steder. Det er det, der er det vigtigste,« fortæller Dennis Hølmer.

Han understreger, at man selvfølgelig kan fortsætte med at handle i supermarkederne, som man plejer, men opfordrer til, at man supplerer indkøbet med en vin fra vinhandlen, et flute fra bageren eller koteletter fra slagteren.

Vi skal ikke købe mere, vi skal købe bedre

Guldsmedeforretningen Barbara Maria er pyntet op i rødt og hvidt, så butikken er klar til julesalget. Og indehaver Maria Nielsen er glad for at drive forretning i en by, hvor de erhvervsdrivende løfter i flok.

Hun oplever, at der er en stor vilje til at skabe gode oplevelser for de besøgende. I oktober pyntede butikkerne op til halloween og forlængede åbningstiden, og nu ved juletid har gadelavet igen sørget for pynt i både gaden og butiksvinduerne.

Men det er ikke kun butiksindehaverne, der bidrager til den gode stemning i gågaden, fortæller Maria Nielsen, som har drevet forretningen på Kongevejen i 25 år og kender byen godt.

»Hvis vi kunne vælge at lægge vores butik og værksted hvor som helst i hele verden, så ville vi stadig lægge den her. Det er søde mennesker, der handler i butikken, og kunderne i Dragør er meget ordentlige og loyale,« fortæller hun.

Maria Nielsen oplever dagligt, at en kunde har fundet noget på nettet og ønsker det bestilt hjem til butikken fremfor at købe det online eller inde i København.

Men i smykkeforretningen oplever hun også, at inflation og prisstigninger påvirker kundernes indkøbsvaner. Hun har derfor været nødt til at tænke i alternativer for, at alle fortsat kan være med.