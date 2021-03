En lille genåbning i denne uge i Dragør

0.–4.-klasserne er tilbage i skolerne, og dagtilbuddene er åbne, men det blev kun til en lille genåbning for kommunens øvrige skoleelever i mandags, den 15. marts.

Smittetrykket er ikke højt i Dragør, men da myndighederne ser Region Hovedstaden under ét – og smittetrykket i nogle af hovedstadskommunerne er for højt til at hæve restriktionerne – må Dragørs elever fortsat vente. Det betyder, at elever i 5. til 8. klasse kun må komme i skole én dag ugentligt – og helst udendørs.

Det samme gælder for afgangseleverne, altså 9.- og 10.-klasserne. De må ligeledes kun komme i skole en enkelt dag om ugen – og ligeledes udendørs.

Andre steder i landet må afgangseleverne komme i skole 50 procent af den normale skoletid, typisk hver anden uge.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup, V, er bekymret for, at forskellen i genåbning for Dragørs skoleelever og resten af landet får konsekvenser for fagligheden.

»Det er bekymrende ud fra den betragtning, at vi har nogle elever, der snart skal op til eksamen. De risikerer at stå svagere, end afgangselever i resten af landet, der nu får lov til at vende tilbage hver anden uge,« siger han til Berlingske, men bemærker dog, at »det er bedre end ingenting«.

Statsminister Mette Frederiksen, A, har oplyst, at regeringen – efter de igangværende drøftelser i Folketinget – tirsdag den 23. marts forventer at kunne præsentere en plan for yderligere genåbning af samfundet.

BB