En sød påskegave

I rollen som koordinator for Besøgsvennerne lagde Jørgen Frederiksen sidste onsdag, den 17. marts, vejen forbi Omsorgscenteret Enggården for dér at aflevere 27 æsker med påskeæg og chokolader til glæde for Enggårdens beboere og personale.

Fra skaren af beboere var det Inge Karlsson, der havde taget turen udenfor for sammen med en repræsentant fra personalet at få overbragt Besøgsvennernes gave.

Hos Besøgsvennerne ser man frem til, at samfundet atter åbner op, så de kan genoptage deres virke i fuldt omfang – og hvis man skulle have lyst til at deltage, er der altid plads til flere besøgsvenner – særlig efter et år med coronarestriktioner og den deraf ret så begrænsede sociale kontakt, der har været mellem mennesker.