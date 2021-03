Kassen blev tømt

Mange har spurgt, hvordan det kan være, vi er endt i en sådan situation. Da denne valgperiode begyndte, var kommunens kassebeholdning på 164 mio. kr., og heraf var der afsat 62 mio. kr. til svømmehallen.

Med udgangen af 2018 var kassebeholdningen 103 mio. kr., og siden hen har den politiske styring fra Venstre, DF og Socialdemokratiet medført, at kassebeholdningen er blevet voldsomt reduceret.

Med udgangen af 2019 var den gennemsnitlige kassebeholdning 29 mio. kr., hvilket svarer til et øget forbrug fra 2018 til 2019 på 73 mio. kr. Uanset hvordan man vender og drejer det, er kommunens økonomi i denne periode sat over styr, og kassen blevet tømt.

En foreløbig genopretning blev så indført med at inddrage liste T i den politiske ledelse, hvilket straks medførte en øget lånoptagning på 55 mio. kr.

Hvad skal vi gøre

Budgetforliget for 2021, som blev indgået i efteråret, gik vi Konservative med i. Det gjorde vi af to primære årsager. Det ene var, at vi så ind i udmeldinger fra de andre partier om, at skatten skulle hæves. Og det andet var, at vi var bekymret for, at Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ville lade sig overtale af liste T til at optage endnu flere lån.

Vi mente, at der burde foretages en lang række besparelser for at redde kommunens økonomi, og fik dette igennem – hvilket medfører en stabilisering, hvis ikke de andre partier øger forbruget uden om Konservative.

Som parti bliver man ikke populær på – og slet ikke blandt de andre partier – at skrive og tale om den økonomiske virkelighed. Men med en faktuel og dokumenteret viden om, at Dragør Kommune p.t. lever af lånte penge, er vi nødsaget til at råbe vagt i gevær.

Fremtidens Dragør skal sætte fokus på sikker drift, at vi ikke bruger mere, end vi tjener, samt at vi berostiller udgiftstunge udviklingsprojekter og samtidig har fokus på, at vi hele tiden tilpasser vores forbrug.

Vejen frem er ikke, som i 2017–2020, et øget forbrug for derefter at true med skattestigninger og hjemtage store lån.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, Martin Wood Pedersen og Katrine Tholstrup

Medlemmer af kommunalbestyrelsen

Konservative