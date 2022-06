Endelig en sejr

Ved lørdagens kvalifikationsløb gav danskeren den dog fuld gas, og hans hurtigste kvalifikationsomgang var mere end et sekund hurtigere, end bedste træningstid. Resultatet af kvalifikationen viste Christian Rasmussen tredjehurtigst – 0,2371 sekunder efter Sing Ray Robb og blot 0,0733 sekunder efter Hunter McElrea.

Måske lige så vigtigt var det, at Linus Lundqvist, der ellers havde startet forrest de seneste fem løb, og dansk-amerikaneren Benjamin Pedersen begge kørte en dårlig kvalifikation. De to, der inden løbet lå på henholdsvis 1.- og 2.-pladsen i mesterskabskampen, kvalificerede sig her på 6.- og 7.-pladsen.

Øverst på podiet

Da weekenden kun omfattede et enkelt løb søndag formiddag lokal tid, havde både Sting Ray Robb og Christian Rasmussen således en glimrende mulighed for at hente ind på Lundqvist og Pedersen. Og også de to kørere på 4.- og 5.-pladsen i mesterskabskampen, Danial Frost og Matthew Barbham, havde med deres startplacering som nummer fem og fire en god mulighed for at hente ind på de forreste.

Starten på løbet gik som planlagt for Christian Rasmussen. Allerede i første sving på første omgang bragte han sig front med en halsbrækkende overhaling udenom Sting Ray Robb.

Løbet var dårlig kommet i gang, før det første gule flag vajede over banen efter et mindre uheld, og på 6. omgang sker det igen.

Ni omgange inde i løbet skete der et mere alvorligt uheld. Christian Bogle kørte sin racerbil over kantstenen. Bilens forende løftede sig op i sikkerhedshegnet, som blev beskadiget ved sammenstødet. Det røde flag afbrød løbet, mens det blev repareret.

Reparationen af hegnet trak ud, og det blev besluttet, at afviklet INDYCAR-løbet, inden Indy Lights-løbet fik lov til at fortsætte. Der skulle derfor gå mere end tre timer, før Indy Lights-feltet kom tilbage på banen.

Ved genstarten af løbet svarede Sting Ray Robb tilbage og snuppede 1.-pladsen fra Christian Rasmussen. Det varede dog ikke længe. Blot to omgange senere kopierede danskeren sin første overhaling af Robb og bragte sig atter i front.

Denne gang så danskeren sig ikke tilbage, og der var for en gang skyld hverken uheld eller defekter, der kunne holde ham tilbage. Christian Rasmussen kørte først forbi det ternede flag – godt 2 sekunder før Sting Ray Robb, der således kom på podiet for femte gang i sæsonen. Og ikke nok med det – Hunter McElrea fuldender Andretti Autosports triumf ved at komme ind på 3.-pladsen.

Linus Lundquist måtte nøjes med en 4.-plads, og Benjamin Pedersen tabte i forhold til sin startplacering og måtte nøjes med en 11.-plads.

Spænding i topstriden

Linus Lundqvist (315 points) kunne med to sejre i tre løb og 140 points udbygge sin føring i toppen af mesterskabsstriden. Han ligger nu 82 points foran Sting Ray Robb (233 points), der overhaler Benjamin Pedersen (218 point) på 2.-pladsen.

Christian Rasmussen (200 point) rykker med sin sejr op på en samlet 6.-plads og kan nu ånde både Danial Frost (215 points) og Matthew Barbham (214 points) i nakken. Rasmussens holdkammerat Hunter McElrea (198 points) ligger som nummer syv, lige bag danskeren.

Indy Lights-feltet skal køre løb igen søndag den 3. juli på Mid-Ohio Sports Car Course – banen, hvor Christian Rasmussen vandt to løb sidste sæson.

TM