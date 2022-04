Endeligt regnskab for anlæg

Dette projekt blev 90.297 kr. dyre, end forventet. Forvaltningen foreslår, at budget-overskridelsen finansernes af et andet projekt, nemlig »genopretning af Hollænderhallen 2020«, hvortil der er et mindreforbrug på 96.380 kr.

Under moderniseringen af Hollænderhallen blev der ud over efterisolering af facaderne på idrætshallen, lavet vinduer på nordsiden, etableret ekstra flugtvej fra idrætshallen, udskiftet vinduer og renoveret facader og tagudhæng på de lave bygninger. Indendørs i selve hallen er væggene blevet renoveret og har fået opsat akustikregulering. I gangarealerne er vægge, lofter og gulve renoveret, og der er lavet vindueshuller ind til hallen. Endelig er også biblioteksbygningen blevet ombygget.

LED-belysning

Det tredje projekt er udført på en lang række af kommunens ejendomme, som har fået opgraderet belysningen, så der nu er energibesparende LED-belysning. Det drejer sig om Hollænderhallen, Kongelundshallen, de tre klubber på Elisenborg, Krudthuset og Sølyst, Strandengens SFO, Blushøj SFO, Nordstrandens SFO, Hollænderhuset, Sansehuset, Nordstrandens vuggestue, Sølyst vuggestue og børnehave, dagplejen samt musikskolen.

Projektet, der havde et budget på 5,5 mio. kr., endt ud med et mindreforbrug. Det blev 244.782 kr. billigere, end forventet.

Som en del af budgetaftalen for 2022–2026 blev det besluttet at bruge disse overskydende midler på at fjerne asfalt på Klub Elisenborgs udearealer.

Skolerne

Det fjerde projekt har været forskellige anlægsprojekter på Drag-ørs tre skole de seneste år.

Projektet, der helt officielt hedder »genopretning af skoler 2019«, kostede kommunen 2.676.271 kr. – 82.555 kr. mindre, end det var budgetteret.

På alle tre skoler er der blevet arbejdet på forbedring af indeklimaet.

Store Magleby Skole har fået udskiftet brugsvands-installationerne, brandsikret gymnastiksalen samt renoveret muren ud mod Kirkevej.

På Dragør Skole er etagerne blevet brandsikret, og vinduerne på den røde bygning er blevet malet udvendigt.

Endelig har SFO’en på Nordstrandsskolen har fået udskiftet vinduer.

De overskydende midler overføres til projektet »genopretning af skoler 2020«.

Ombygning af SFO

Største budgetoverskridelse var der ved det femte – og hernævnte sidste anlægsprojekt – ombygning af en række SFO-institutioner. Her løb de samlede udgifter løb op i 2.666.652 kr., hvilket var 189.277 kr. mere, end budgetteret.

Sølyst SFO er blevet bygget om til vuggestue.

SFO Tulipanen har fået solafskærmning samt nye gulve og malerarbejde i en række rum.

Hartkorns SFO har fået renoveret toiletter og ombygget køkkenet.

Kirkevejens SFO har fået nye garderobeskabe, og så har både Kirkevejens SFO og SFO Tulipanen fået akustikregulering.

Budgetoverskridelsen på 189.277 kr. forslåes finansieret fra puljen for »genopretning af bygninger 2021«. Forvaltningen påpeger, at flere af de udførte projekter kan sidestilles med det arbejde, der normalt udføres under denne pulje.

Godkendelse i kommunalbestyrelsen

Alle fem anlægsregnskab skal godkendes af kommunalbestyrelsen på deres møde i morgen, torsdag den 31. marts. Det er også først efter dette møde, det besluttes, hvad der skal ske med de overskydende eller manglende midler.

TM