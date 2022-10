Endnu en hovedrolle til dragørdreng

Fælles halloweenunivers

»Felix og Åmanden« er blevet til i et samarbejde mellem YouSee, Nationalmuseet og Gyldendal. Ønsket er på en gang at underholde og lære børn og unge noget om en del af den danske kulturarv – for selvom halloween er en højtid, vi i de seneste år har taget til os fra USA, har vi kendt til allehelgensaften i Danmark i flere hundrede år, lyder det fra Kim Poul Christensen, der er producer på serien.

»Felix og Åmanden« er den første familieserie, som YouSee producerer, og de kom hurtigt frem til, at det kunne være spændende at arbejde med at overføre konceptet fra tv-julekalendere til en ny højtid.

Kenneth Bøgh Andersen har skrevet både børnebogen »Felix og Åmanden« og manuskriptet til tv-serien af samme navn. Han er en af Gyldendals mest populære børne- og ungdomsforfattere og har skabt et univers baseret på de gamle danske sagnvæsner med Åmanden i front.

Nationalmuseet har bidraget med historisk rådgivning og lagt lokaler til optagelsen af serien, og Nationalmuseet vil også afholde halloween-aktiviteter under samme tema.

Direktør på Nationalmuseet, Rane Willerslev, ser frem til at bringe de gamle sagnvæsener til live.

»Halloween, som vi kender den i dag, er en forholdsvis ny tradition i Danmark. Men det er ikke så længe siden, at vi troede på sagnvæsner, som vi lænede os op ad for at begribe døden, mørket og alt det, vi var bange for. Mange af væsnerne hører vi ikke så meget om længere, og det er en skam, for det er en vigtig del af vores kulturarv. Derfor er halloween en oplagt lejlighed til at få helhesten, gravsoen, varulven og mange andre ud af gemmerne,« siger Nationalmuseets direktør .

Kender til de gamle skikke

For Noah Storm Otto er det ikke første gang, han har været til filmoptagelse på Nationalmuseet – her blev også noget af krummefilmen optaget. Han har også selv været udklædt til halloween, og de gamle danske skikke i forbindelse med allehelgen er heller ikke ukendte for ham – dem har han stiftet bekendtskab med på Amagermuseet.