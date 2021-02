Endnu et møde uden tilhørere

Det vil atter være tomme tilhørerrækker, når Dragør Kommunalbestyrelse går til møde på torsdag, den 4. februar. Økonomiudvalget besluttede nemlig torsdag den 21. januar at forlænge forbuddet om offentlig adgang til mødet.

Beslutningen blev truffet på baggrund af en bekendtgørelse fra social- og indenrigsministeren, der sidste år undtagelsesvis gjorde det muligt at afholde møde i byråd og kommunalbestyrelser uden offentlig adgang, for at undgå smitterisiko. I første omgang gjaldt bekendtgørelsen året ud, men den er siden blevet hen forlænget til 1. marts.

Steaming

Beslutter en kommune at forbyde offentlig adgang til møderne, kræves det dog, at der er offentlig video- eller lydtransmission fra mødet. Kommunalbestyrelsesmøderne i Dragør Kommune har været vist på kommune-tv.dk i en årrække, og her vil man også denne gang kunne overvære mødet direkte fra salen.

Spørgetid under nedlukning

Da offentligheden igen ikke har adgang til kommunalbestyrelsesmøderne, fortsætter de særlige omstændigheder omkring spørgetiden til møderne.

Normalt kan borgerne både stille spørgsmål skriftligt og mundtligt – nuværende situation betyder dog, at der kun skriftligt kan stilles spørgsmål til politikerne.

Spørgetiden er opdelt i to omgange. I den første spørgetid, som er første punkt på mødedagsordenen, kan der kun stilles spørgsmål til sager, der ikke er på dagsordenen. Ønsker man at benytte sig af denne mulighed, kan man i perioden, hvor der ikke er offentlig adgang til kommunalbestyrelsesmøderne, sende sine spørgsmål til politikerne. Spørgsmålene skal være fremme senest kl. 8 på mødedagen.

Ved anden spørgetid, som er sidste punkt på dagsordenen, er der til gengæld mulighed for at spørge ind til sager, som er blevet behandlet på kommunalbestyrelsesmødet. Og her er der – fra kl. 19 – via e-mail mulighed for at stille spørgsmål direkte.

Ønsker man at stille spørgsmål, kan man igennem hjemmesiden www.dragoer.dk gøre brug af kommunes sikre e-mailsystem. Emnefeltet udfyldes med ordet »spørgetid«.

Har man ikke mulighed for at afsende elektronisk post, kan man skrive et brev og sende det til eller aflevere det på Dragør Rådhus. Tidsfristen er den samme – og kuverten skal mærkes med ordet »spørgetid«.

TM