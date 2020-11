Engparken fylder 70 år

I 1947 stiftede nogle boligtrængende og særdeles fremsynede mennesker Dragør Andelsboligforening ved et stiftende møde i Dragør Borgerforening.

50 mennesker dengang mødte frem, og inden aftenen var gået, var boligforeningen en realitet.

I de næste år arbejdede initiativtagerne Carl Johan Borg, Fritz Knudsen, Martin Schack, Willy Jensen og Hans Jensen ihærdigt på at gøre deres idé til virkelighed.

De havde fra begyndelsen arbejdet sammen med Arbejderbo (et kooperativ byggeselskab) om det omfattende papirarbejde, det er at realisere et stort byggeprojekt.

Der var forhandlinger med arkitekter, Bygge- og Boligministeriet som det hed dengang, sognerådet, entreprenører samt mange andre, før der var klar bane til iværksættelse. Det tog næsten tre år, før det første spadestik blev taget på grundstykket – den bare eng, der lå ved Engvej og Krudttårnsvej. Men herefter gik det stærkt. Grundstenen blev lagt den 4. november 1950, og to år senere stod alle boliger færdig, og de nye beboere flyttede ind.

Den bare eng.

Ny bog

For at markere 70-årsdagen for byggeriet har Dragør Boligforening Engparken opfordret en lille gruppe frivillige til at skrive en bog om tiden fra start til nu.

De frivillige har fået hjælp til projekt af både tidligere og nuværende beboere, som har indleveret fotos og fortalt erindringer fra deres tid som både børn og voksne i bebyggelsen. Og bogen er netop nu på vej i trykmaskinen.

Under processen med bogskrivningen ønskede man at lokalisere grundstenen for byggeriet. Det førte de frivillige og Engparkens bestyrelse i fællesskab ud på en større skattejagt, idet dens nedlægssted ikke var blevet markeret, dengang den blev lagt. Denne jagt beskrives nærmere i bogen, hvori man også kan læse historien om stenen med gåserelieffet på butikstorvet.

Når bogen er færdigtrykt, vil den blive omdelt til alle Engparkens beboere, og herefter vil det være muligt at erhverve sig den gennem Historisk Arkiv Dragør.