Engvejsprojekt på vej i høring

Økonomiudvalget behandlede onsdag den 9. juni sagen om byggeri på arealet på Engvej.

Sagen har tidligere været igennem den politiske mølle – senest i april, hvor et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) ønskede, at høringsmaterialet skulle redigeres.

På baggrund af ønsket er der udarbejdet nyt høringsmateriale, som AOTV-flertallet efterfølgende anbefalede til kommunalbestyrelsen på ØU-mødet den 9. juni. Det Konservative medlem af ØU, Kenneth Gøtterup, stemte som den eneste imod.

I det nye høringsmateriale ligger det blandt andet fast, at bebyggelsen bliver på 4.500 m2. Der er ligeledes rettet en række andre ting i høringsmaterialet.

Ændringerne i høringsmaterialet, og den politiske genbehandling, har forskubbet tidplanen. Efter forvaltningens forslag besluttede AOTV-flertallet nemlig at anbefale en forskydning af tidsplanen. Så længe sagen stadig ikke er vedtaget i kommunalbestyrelsen, er det umuligt at sige præcist, hvornår næste skridt i processen vil finde sted.

Som et sidste punkt besluttede AOTV at anbefale, at grunden sælges ved offentligt udbud. Her vil man ikke konkret og detaljeret forholde sig til ejerformen men kun tilkendegive hvilke boligtyper, kommunalbestyrelsen er indstillet på.

Man kan også give forkøbsret, hvis der kommer en modydelse – oftest i form af udarbejdelse af projektet. Der kan dog ikke ske et salg før, der har været et offentligt udbud, hvori man oplyser, at der er forkøbsret. Man kan dog forvente, at forkøbsretten vil påvirke den endelige salgspris negativt, da nogle interessenter muligvis ikke vil afgive bud. Forvaltningen anbefaler ikke derfor ikke at give forkøbsret.

Om kommunalbestyrelsen vedtager ØU’s anbefalinger bliver afklaret torsdag den 24. juni.

