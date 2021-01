Vi har modtaget:

Er politikerne i Dragør da gået helt i hundene?

Man kunne godt få det indtryk, som overskriften antyder, når man læser nogle af de mange indlæg, som Konservative skriver op og ned ad stolpe om hunde.

Men hvad er så op og ned i sagen om løse hunde i Dragør?

Jo – i bekendtgørelse af lov om hunde siger §3 a at:

»Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i kommunen eller nærmere opregnede områder af kommunen skal gælde en pligt til i byer og områder med bymæssig bebyggelse altid at føre en hund i bånd på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel. Båndet skal være så kort, at hunden kan holdes tæt ind til ledsageren.«

Det er denne bekendtgørelse, vi tager i brug. For ifølge hundeloven kan man godt have sin hund uden snor »så længe man har fuldt herredømme over sin hund«. Det er der mange hundeejere, der mener at have. Og derfor ser man også mange løse hunde i Dragør.

Oplevelserne som følge heraf er desværre for mange andre hunde, børn, ældre, folk med forbier m.v., at ejerne desværre ikke altid har fuldt herredømme over deres løse hunde.

Jeg har modtaget mange beskeder fra borgere, som er enige med mig i, at det vil være dejligt at få strammet op på reglerne, men som ikke nødvendigvis orker at få en sviner på sociale medier af hundeejere, der synes, »at det er noget pjat, og at vi alle sammen bare skal tage os sammen, stramme op og opdrage vores børn og hunde til at synes om fremmede løse hunde«. Sådan hænger verden jo ikke sammen. Tingene er ikke sort/hvide.

Vi ønsker, at Dragør skal være et trygt sted for alle at færdes. Og vi havde gerne set, at vi havde kunnet få strammet op, så det gjaldt i alle bymæssige bebyggelser og i områderne den gamle by, området i Dragør Havn og Gåserepublikken. Det kunne vi desværre ikke komme igennem med. Fair nok. Sådan fungerer demokratiet. Så det bliver en »light-udgave« af det oprindelige forslag, et flertal nu sender i høring blandt borgerne.

Et ændringsforslag fra liste T, som Dansk Folkeparti bakker 100% op om, lyder: »Hunde skal føres i snor i den gamle by, området i Drag-ør Havn samt i Gåserepublikken.« Altså kun i et mindre begrænset område, hvor vi er mange, der færdes.

Jeg håber, at mange vil tage sig tid til at tilkendegive deres holdning i et høringssvar. Personligt håber jeg på en bred opbakning til forslaget.

Med venlig hilsen

Anne Funk

Dansk Folkeparti