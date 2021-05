Vi har modtaget:

Er Søvang en del af Dragør Kommune?

Når man ser på person- og ejendomsskattebilletten, så står der betaling til Dragør Kommune. Men hvad får vi for skatten?

Søvangs grundejere har i årevis påvist nedslidning og manglende vedligeholdelse af Fælledvej i Søvang, som er en kommunal vej. Jeg skrev den 20. oktober til borgmesteren om hundrede knækkede fortovsfliser, nedbrudt asfalt, ødelagte kantsten og vejbrønde, der var defekte og gav store søer ved regn. Efter fem uger og rykker kom svaret: Vi har ingen planer.

Som borger kom jeg med forslag til hvad, der kunne gøres – en vedligeholdelsesplan, så veje bliver fejet, og hvor vejbrønde suges efter løvfald. Det burde hjælpe, således at fodgængere ikke bliver oversprøjtet af snavset vejvand.

Fælledvej er 40 km/t.-zone, men der bliver kørt op til det dobbelte. De fem pudebump er for bredakslede køretøjer: lastbiler og busser, og medfører ingen dæmpning af farten. Anslået har halvdelen af trafikken ingen ærinde i Søvang. Jeg foreslå, at der laves bedre skiltning, så uvedkommende trafik bliver ledt af Kalvebodvej. Og så skal der laves heldækkende bump ved Fasanstien, så de 40 km/t. bliver respekteret.

Borgmesterens/administrationens svar: Bump, det må vi ikke for politiet (politiets svar er, at det er kommunen, der bestemmer). Bump er ikke godt for buschauffører (Movia svarer, at chauffører skal respektere hastighed og bump). Skilte kan komme i kontakt med elkabler (elkyndigs svar: usandsynligt). Svarene konstrueres til lejligheden.

Efter otte måneder og mere end ti e-mails bliver man træt af det fodslæb.

En e-mail med forespørgsel om antal grundejere i Søvang, årlig ejendomskat for Søvang og kommunens udgifter årligt for Søvang gav heller ikke nogen hjælp. Hvorfor tallene herunder er mine.

600 grundejere, der indbetaler i alt 15.000.000 kr. i ejendomsskat årligt. Søvangs grundejere betaler yderligere 2.000 kr. årligt til vedligeholdelse af interne veje/anlæg – badebro, sportsklub, legeplads – alt holdes i flot stand.

Hvad bruges vores ejendomsskatter til?

Halvdelen af kommunens villaveje vedligeholdes af kommunen. Mormorstranden fik renset tang/bortkørsel i 2020 for 500.000 kr. og i år for 200.000 kr.

Jeg anslår, at to vejskilte og to bump vil koste 40.000 kr. – en investering, der vil sikre lavere hastighed, færre køretøjer og dermed større sikkerhed for os, der cykler på Fælledvej/Søvang, hvor der ingen cykelsti er – altså heller ikke til de mange børn, der dagligt cykler til Store Magleby Skole. Flere cykler i dag på fortovet for at være sikre.

Til sidst et råd til kommunen. Ved borgerhenvendelse, kvitter for modtagelse. Skriv for eksempel: Kære borger, vi har modtaget dit brev/e-mail. Der vil gå 1-2-3-4-5-6 uger med svar. Så behøver man ikke at rykke, men ved, at skrivelsen er modtaget. Selv den mindste butik har et system, men de lever jo også af kunderne ...

Jeg havde forventet et positivt samarbejde til fordel for os alle, men må indse, at et sådan samarbejde ikke har gang på jorden.

Med venlig hilsen

Niels Sørensen

Søvang