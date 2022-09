Erhvervspolitisk temaaften

Erhvervspolitik med smag på erhvervslivet i Dragør

Dragør Erhverv inviterer til erhvervspolitisk temaaften onsdag den 14. september kl. 18.30 i Hollænderhallen.

I forbindelse med, at der i Dragør skal laves ny en erhvervspolitik med fastlæggelse af fokusområder og strategier for erhvervene i kommunen, afholder Dragør Erhverv en temaaften, hvor deltagerne vil have mulighed for at komme med idéer og tanker til den kommende erhvervspolitik.

Aftenen starter med et oplæg fra Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer, der vil komme med sine indspark og råd til den videre proces for erhvervspolitikken.

Efterfølgende sendes deltagerne gå ud i grupper, hvor alle vil have mulighed for at komme med idéer til, hvad en erhvervspolitik kan indeholde – og hvilke områder og punkter deri, der kan gavne erhvervslivet i Dragør.

For at det ikke skal blive for tørt, har Dragør Erhverv fået et bredt udsnit af byens erhvervsdrivende i restaurationsmiljøet til at byde på smagsprøver. Dermed giver aftenen også lejlighed til at opleve, hvad denne del af det lokale erhvervsliv i Dragør kan tilbyde.

»Da det er vigtigt, at vi kommer så bredt ud som muligt, vil Dragør Erhvervs bestyrelse opfordre alle, der mener, de har noget at bidrage med, til at møde op,« siger Dragør Erhvervs formand Rasmus Gundelund Nielsen.

Således er dette arrangement åbent for alle – både erhvervsdrivende med virksomheder i Dragør, medlemmer af kommunalbestyrelsen samt borgere med interesse for emnet i øvrigt. Alle er velkomne, blot man besidder ønsket om at bidrage til processen og – som formanden udtrykker det – vil være med til at gøre temaaftenen til en god og konstruktiv oplevelse.

