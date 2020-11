Ernæringsuge på Enggården

Dragør Kommunes madservice havde i sidste uge særligt fokus på ernæring – både for borgere med bopæl på Omsorgscenteret Enggården og borgere, der har madudbringning til eget hjem

Af Birgit Buddegård

Sidste uge var såkaldt ernæringsuge landet over med et særligt fokus på sund og nærende kost – ikke mindst til borgere med ringe appetit.

Kostfaglig koordinator på Omsorgscenteret Enggården, Tina Marie Hviid, fortæller til Dragør Nyt, at der på Enggården ugen igennem var opstillet en såkaldt »fristevogn« med mange tilbud på små næringsrige måltider, så det var nemt at få mad i sig, selvom madlysten ellers ikke var så stor.

Til borgere, som får mad leveret i eget hjem, var der i onsdags en kage og et postkort, der fortalte, at rigtig ernæring nytter.

Svært ved at synke

For borgere med nedsat tygge- og synkeevne er der udviklet kost med modificeret konsistens, og i sidste uge prøvesmagte plejepersonalet rugbrød med forskellige typer pålæg i geléform, som er nemmere at spise.

Gratinkost er en anden mulighed – betegnelsen dækker over fint pureret kød, fisk, grønt og frugt, der blandes med æg og bages som en gratin.

Året rundt

Det var ikke kun i sidste uge, der var fokus på korrekt ernæring. Mange af fristevognens tilbud serveres året rundt, fortæller Tina Marie Hviid. Hun er dagligt på Enggården og er kostfagligt bindeled imellem plejepersonalet og borgerne.

På Enggården serveres varm mad til frokost, og menuen tager udgangspunkt i borgernes ønsker.

Tina Marie Hviid håber, at fristevognen kan blive et fast indslag, fordi de små nærende og lækre mellemmåltider gør det nemmere at få mad i sig, når madlysten måske ellers svigter.