Vi har modtaget – svar til Allan Karlsson:

Et forkert indtryk

Dragør Bevaringsnævn er blevet nævnt på sociale medier, i AmagerLiv den 3. august og i Dragør Nyt den 3. august (læs indlægget her, red.) i forbindelse med udeservering i Dragør. Heraf fremgår det, at Dragør Bevaringsnævn er fjendtligtsindede mod erhvervslivet. Dette vil jeg på et samlet bevaringsnævns vegne hermed dementere.

Dragør Bevaringsnævn arbejder ud fra sine vedtægter – og lad mig citere §1: »Dragør Bevaringsnævn har som formål at virke til fremme og bevaring af arkitektonisk værdifulde gamle huse og miljøer i Dragør, og deres samspil med omgivelserne.«

Når vi af Dragør Kommunalbestyrelse bliver spurgt om holdninger, svarer vi på dette grundlag. Vores holdninger kan blive respekteret, være inspirerende eller blive negligeret. Dragør Kommunalbestyrelse består af personer, der træffer egne valg.

Som et rådgivende nævn har vi ingen magt. Dette er der også grundigt gjort rede for i Dragør Nyt den 1. juni (læs historien her, red.) i år.

Uden et aktivt erhvervsliv ville vi ikke have den tilværelse, der findes i Dragør. Hvor ville turister, gæster og vi selv gå hen og handle – eller nyde menukortenes udvalg på caféer og restauranter. Det er en vigtig del af Dragørs liv.

At være erhvervsdrivende og brugere i vores særegne og enestående miljø fordrer flere indsatser, ligesom i mange andre byer. Og vores historiske kulturrum er et kollektivt eje og er til fælles bedste for os alle. Hermed er vi alle medansvarlige for Dragør. Det er derfor positivt, at kommunalbestyrelsen med samme opfattelse har vedtaget planen for udeservering. Det er at tænke stort, når vores lokalpolitikere har overblik til at se hvad, der sker i andre byer, og hvad, der ikke bør ske i Dragør.

Med venlig hilsen

Martin Hans Borg

Formand for Dragør Bevaringsnævn