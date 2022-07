I sejlskibstiden måtte hver familie klare sig med et begrænset boligareal, og loftsetagen blev ikke udnyttet til beboelse. Samtidig var et køkken ved en skorsten nødvendigt til madlavning og som opvarmningskilde. Det er et særligt kendetegn, at Dragørs tage har bevaret så mange skorstene. Det er karakteristisk, at skorstenspiben er opmuret med profilkanter, forneden en fod og foroven en krone. Endvidere at skorstenspiben går lidt indad foroven mod kronen. Foruden denne traditionelle skorsten findes nogle få eksempler på snoede skorstene (blandt andet på Dragør Museum).

Den bevarende lokalplan for den gamle bydel indeholder nærmere anvisning på, hvordan en traditionel skorsten skal udformes. Eksisterende gamle skorstene tilstræbes bevaret og må kun fjernes med kommunalbestyrelsens tilladelse. Grunden er, at skorstenen som bevaringsværdigt træk ved Dragør går tabt, hvis de gamle skorstene forsvinder.

Før renovering af et Dragørhus bør man nøje overveje, om det er muligt at nyindrette sig, så den gamle skorsten indpasses. Mange gange kan man jo leve udmærket med at respektere de gamle forhold. Det kan faktisk give ens hus en speciel individuel charme at bevare den gamle skorsten. Lokalplanen åbner også mulighed for at anvende eksisterende og nye skorstene til diskret ventilation og aftræk.