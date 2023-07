Et skjult fællesskab fejrer 60 år

Generationsskifte

De modne par, der bor i Møllevang, bidrager med en følelse af stabilitet og kontinuitet. Mange af dem har boet i haverne i mange år. De har set foreningen udvikle sig gennem årene og har selv bidraget til udviklingen gennem deres engagement i den.

Det er ofte dem, der passer på traditionerne og historien, mens de også byder nye idéer og forandringer velkommen.

Men Møllevang er ikke kun et sted for nuværende beboere. Christian Seidenfaden bemærker, at der er et generationskifte i gang. Yngre mennesker begynder at flytte ind, hvilket bringer nye perspektiver og idéer til fællesskabet.

»Det er meget hyppigere, at vi hører børnegrin og -skrig. Det er ikke helt unge mennesker, der flytter ind. Men det er yngre mennesker med børn, som gør, at vi stadigvæk er i udvikling,« siger han.

Størrelsen på haverne giver også plads til, at små børn kan tumle rundt, og der er blevet bemærket flere og flere swimmingpools rundt om på græsplænerne. Selv har Christian Seidelin investeret i et vildmarksbad, som kan varmes op i ydersæsonerne.

»Ja, det er jo lettere at vedligeholde,« bemærker han med et grin. Og det ligger meget godt i forlæggelse af den stemning i området – det er godt for folk, der holder af at nyde tilværelsen og have lidt mere plads og ro.

Status som sommerhuse

Beboerne vil dog rigtigt gerne have lov til at nyde det endnu mere, end de gør i dag. Kolonihavebestemmelserne betyder nemlig, at der bliver sat kryds i kalenderen, så familierne ikke kommer til at overtræde reglerne om kun seks måneders ophold. Samtidigt må de trods de store grunde ikke lave større huse end 60 kvadratmeter. Og det, mener Christian Seidenfaden, er utidssvarende.

Han påpeger, at kravene fra folk i dag har ændret sig, og at det kan være svært at imødekomme disse krav inden for de nuværende regler. Han siger: »Du kan jo dårligt nok henvende dig til et fritidshusfirma og købe et nyt hus. Fordi de laver dem jo ikke på 60 kvadratmeter. De laver minimum 70 kvadratmeter.«

Det er hans opfattelse, at de fleste beboere mener, at området bærer langt mere præg af et sommerhusområde, end det bærer præg af et kolonihaveområde.

Manglende lydhørhed

Faktisk har man prøvet at få lavet lokalplanen om, så området kan blive et sommerhusområde med større huse og længere lovlig opholdstid. Men det er svært, fordi foreningen ikke oplever den store lydhørhed i kommunen.

»Vi har forsøgt så sent som i år. Men vi håber da, at politikerne vil lytte. Her har flere slået lidt på tromme for at tiden er løbet for mange af de kolonihaver,« fortæller Christian Seidenfaden, der som sådan godt forstår, at man er varsomme over for at ville pille ved nogle regler, der har været i kraft i så lang tid.

»På den ene side vil vi jo rigtigt gerne have reglerne ændret. Men på den anden side, så hælder jeg også lidt til at sige, at der kommer noget godt ud af, at reglerne er så restriktive. Men det er synd for de familier, hvor forholdene ikke er tilstrækkelige,« uddyber næstformanden.

Fødselsdagsfejring

A/F Møllevangs kamp for at blive anerkendt som et sommerhusområde er en kamp, beboerne er klar til at kæmpe videre for i de kommende år. Indtil da forsøger de bare at nyde de eksisterende forhold så meget som muligt.

Det skete også, da 60-års-jubilæet blev fejret med en beboerfest inden sommerferien. Her lykkedes det at samle beboere fra 30–40 huse. Og for Christian Seidenfaden er det et klart billede på, at Møllevangs beboere vil hinanden.

»Selvom der er fred og ro, så kender man sin nabo på en anden måde, end man gør i en lejlighed eller et parcelhuskvarter. Og det er egentlig meget rart,« afslutter han med et smil.