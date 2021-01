Fælles indsats for at hjælpe ledige fra lufthavnen De mange afskedigede fra Københavns Lufthavn i Kastrup skal ved hjælp af en fælles målrettet indsats hjælpes hurtigt i job. Det mener borgmestrene fra henholdsvis Tårnby Kommune og Dragør Kommune samt beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i Københavns Kommune

I løbet af den kommende tid vil der være flere og flere af de fyrede fra Københavns Lufthavn, der efter udløb af deres opsigelsesperiode må melde sig ledig.

De tre kommuner tætteste på lufthavnen, Tårnby, Dragør og København, er bopælskommuner for syv ud af ti af de opsagte fra lufthavnen. Derfor har de tre borgmestre med ansvar for området intensiveret samarbejdet yderligere og vil inden længe sende et fælles brev ud til alle de virksomheder, der har haft deres virke i relation til lufthavnen. I brevet vil man opfordre virksomhederne til at gøre deres ansatte opmærksomme på den hjælp, de er berettiget til, hvis de er blevet eller bliver fyret.

»De opsagte blev orienteret om muligheden for hjælp i forbindelse med, at de blev fyret. Men der er rigtig meget at forholde sig til, når man står med sin fyreseddel i hånden. Derfor er det vigtigt, at vi igen kontakter de opsagte og ledige, der endnu ikke har reageret på tilbuddet,« fortæller Allan S. Andersen, der er borgmester i Tårnby Kommune.

Fælles brev – fælles indsats

Idéen om det fælles brev blev til på et møde imellem Dragørs borgmester Eik Bidstrup (V), Tårnbys borgmester Allan S. Andersen (A) og beskæftigelses- og integrationsborgmesteren i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard (V). På samme møde besluttede de tre borgmestre også at arbejde endnu tættere sammen i forhold til kontakten til de virksomheder, der skal være med til at hjælpe de mange ny-ledige i job.

»For de virksomheder, der hjælper med for eksempel virksomhedspraktik eller omskolingsforløb, vil det være en hjælp, at de fremadrettet oplever en koordineret virksomhedsservice fra de tre kommuner. Det vil vi bestræbe os på at kunne levere til dem,« oplyser Cecilia Lonning-Skovgaard.

Udbredelse af tilbud

På Jobcenter CPH og de øvrige jobcentre står medarbejderne klar til at hjælpe dem, der henvender sig til dem, og de tre borgmestre roser den store indsats, som Jobcenter CPH allerede har stået for, og glæder sig samtidig over, at informeringen om tilbuddene fra jobcentrene til de mange nyledige nu styrkes. Og de tre kommuner blev enige om, at de sammen vil gøre deres yderste for, at flest mulige ledige vil tage imod tilbuddene.

»Med borgeren i centrum skal vi forsøge at hjælpe folk videre. Jeg har mødt og kender familier, der står i en svær situation på tærsklen til det nye år. Familier, hvor både mor og far arbejdede i lufthavnen, men som nu begge har mistet jobbet. Det lægger et stort pres på hele familien,« lyder det fra Eik Dahl Bidstrup, der slutter med ordene: »Med tværgående samarbejde forbedrer vi mulighederne for den enkelte borger til at finde et nyt arbejde – måske i en anden branche – eller dygtiggøre sig gennem en praktikplads eller efteruddannelse.«