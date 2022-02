Vi har modtaget:

Fælles indsatsområder

Da Konservative, Socialdemokratiet og Venstre indgik en konstitueringsaftale for årene 2022–2025, blev der – ud over fordeling af poster – også indgået en bindende og forpligtende politisk aftale om, hvilke tiltag vi i fællesskab ville iværksætte.

Vi har nu aftalt, hvornår vi i løbet af de kommende år vil igangsætte de forskellige projekter.

De vigtigste indsatsområder

Vores politiske aftale indeholder mange forskellige indsatsområder. Alle er vigtige, og vi ønsker at komme i mål med alle.

Nedenfor har vi for de kommende år beskrevet, hvordan vi prioriterer vores beslutninger. Det gør vi, fordi vi dels ønsker at sikre en god politisk proces med tid til ordentlig belysning – men i høj grad også for, at vi får truffet beslutninger, der kan blive gennemført.

Ud over nedenstående er der emner, vi har særligt politisk fokus på. Det er blandt andet fastholdelsen af en sund kommunal økonomi, en beslutning om den endelige kystsikring, en ny organisering af den faglige indsats på ældreområdet og etablering af en ny havnebestyrelse.

Generelt har vi ikke i Drag-ør tradition for, når vi iværksætter politiske projekter, at vi samtidig beslutter, hvornår sagerne skal være afsluttet til endelig beslutning. Det vil vi gøre os umage med.

Ud over dette har vi lanceret et generelt fokusområde, som skal gælde alle vores kommunale arbejdspladser.

Det handler om at huske på, hvorfor vi er her, og hvad vi er til for. Vi er nemlig til for borgerne og valgt til at sørge for en god, ordentlig og rettidig service til borgerne.

Og endelig har vi en vigtig opgave i, at vi alle årene har fokus på fastholdelse af medarbejdere og rekruttering.

Året 2022

I første halvår af 2022 vil vi påbegynde processerne omkring følgende:

Vurdering af behovet for fremtidige institutionspladser på 0–6-årsområdet og beslutningsoplæg, der kan indgå i partiernes kommende budgetforhandlinger.

Udvikling af tydelig strategi for, at vi fremadrettet kan leve op til de politiske forventninger om, at 60% af personalet i daginstitutionerne er uddannede pædagoger.

Planlægning af, hvordan vi på ældreområdet kan etablere »ungejobs«.

Afslutning af sagen om en kommende lejekontrakt for Dragør Tennis.

Udarbejdelse af styrket plan for nedbringelse af sagsbehandlingstider på byggesagsområdet.

Iværksættelse af arbejdet med at vurdere borgernes forslag til alternative løsninger til kystsikring.

Iværksættelse af arbejdet med at udskille havnens økonomi fra det øvrige kommunale regnskab og iværksættelse af arbejdet med etablering af en bestyrelse på havnen.

I andet halvår af 2022 vil vi påbegynde processerne om følgende:

Etablering af ungeråd og generel styrkelse af indsatsen for unges indflydelse på udviklingen af tilbud.

Iværksættelse af revurdering samt styrkelse af vores indsatser og politik med inklusion.

Iværksættelse af vurdering af kommunens nuværende indsats for ordblinde samt styrkelse af området fremover.

Iværksættelse af proces om rettidig og korrekt sagsbehandling – særligt med fokus på det sociale område, men også på øvrige områder.

Iværksættelse af beskrivelse og definering af det gode liv på plejehjemmet og udmøntning af dette i den faglige praksis. Endvidere også etablering af bestyrelse på plejehjemmet.

Iværksættelse af undersøgelse om muligheden for at ændre visitering i hjemmeplejen – med fokus på højere grad af selvbestemmelse.

Styrkelse af samarbejdet mellem kommunen og vores aktive foreningsliv med et fokus på foreningernes behov.

Vedtagelse af arealdisponering af nyt område til kunstgræsbane til Dragør Boldklub.

Vedtagelse af en turismestrategi.

Iværksættelse af proces for udarbejdelse af en klimahandlingsplan.

Påbegyndelse af en vedtagelse omkring den fremtidige brug og udvikling af bådeværftsgrunden og eventuelt det vestlige byggefelt.

Senere projekter

I første halvår af 2023 vil vi påbegynde processerne om følgende:

Gennemgang af handicaptilgængelighed i byen.

Iværksættelse af en langsigtet strategisk plan for udvikling af boligmassen i Drag-ør Kommune.

Vedtagelse af muligheder for erhvervsudvikling af nyt erhvervsareal på Nordstranden.

Vedtagelse af ny erhvervspolitik og udarbejdelse af strategien for erhvervsvenlighed.

I andet halvår af 2023 vil vi påbegynde processer omkring styrkelse af handicappedes muligheder for deltagelse i foreningslivet.

I årene 2024 og 2025 vil vi sikre, at alle ovenstående punkter er blevet implementeret og virker – og samtidig påbegynde den politiske proces om udvikling af Dragør, så fremtidens krav kan imødekommes.

Vi er helt bevidste om, at vi har lagt et højt ambitionsniveau med ovenstående, da der jo derudover er mange andre emner, der arbejdes med politisk i Dragør. Det gælder den daglige kommunale drift, som er bundet op på national lovgivning, og dels opfølgning og eksekvering på politiske beslutninger fra sidste valgperiode, som skal afsluttes i denne valgperiode. Og dertil opstår der jo også løbende, nye udfordringer, der skal håndteres.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, borgmester, Konservative,

Nicolaj Riber, gruppeformand for Socialdemokratiet og formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget,

samt Helle Barth, gruppeformand for Venstre og formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget