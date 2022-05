Nyt fra petanqueklubben »De Skøre Kugler«:

Fælles spilledage

Petanqueklubben »De Skøre Kugler« prøver i denne sæson et helt nyt tiltag: »Fælles spille-dage og hygge«.

Meningen med tiltaget er at give flere både nuværende og kommende medlemmer mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Det skulle gerne ske ved, at medlemmer mødes med andre af klubbens medlemmer for at spille med andre, end man plejer, og ved at andre, der endnu ikke er medlem, møder op og afprøver, om petanque kunne være noget for dem.

»Fælles spilledage og hygge« foregår på klubbens fem baner ved Dragør Tennis torsdagene den 19. maj, samt den 2., 16. og 30. juni – alle dage kl. 14 til 17.

På den første fælles spilledag, torsdag den 19. maj, vil klubben byde på et stykke kage – drikkelse skal man selv medbringe.

Gratis adgang.