Fængslende foredrag

Det dystre emne synes at tiltale sognets borgere – for sognegården blev hurtigt fyldt til sidste plads. Resolut blev det derfor besluttet at flytte arrangementet over i kirken, så også de sidstankomne kunne høre foredraget.

Bent Isager Nielsen fortalte levende om bestialske mord, motiver og gerningsmænds profiler. Oftest er der tale om mænd, og alvorlige forbrydelser begås stort set altid af tilregnelige, ikke-sindsyge personer. Til gengæld har de dog ofte betydelige karakterafvigelser. Også emnerne strafudmåling, afsoning og løsladelse nåede at blive belyst.

Et beslægtet arrangement afholdes den 30. marts, hvor krimiforfatter Tine Gudrun med sit foredrag »Hvorfor drages vi af mørket?« vil give sit bud på, hvad det er, der fascinerer ved forbrydelser.