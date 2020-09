Nyt fra Dragør Boldklub:

Færdig i pokalturneringen

– men endnu en sejr i københavnsserien

Dragør Boldklub (DB) var igen i sidste uge på banen hele to gange – en gang i pokalturneringen og en i københavnsserien.

DB–GVI 2–4 (DBU Pokalkamp)

4. runde af DBU Pokalen blev DB’s endeligt. Udfordringen med modstanderen, Gentofte-Vangede Idrætsforening (GVI), som til dagligt spiller i danmarksserien, var lige en tand for stor for DB. Der var tydelig forskel både i hurtighed, sikkerhed i afleveringerne samt afslutninger på mål.

Som en erfaren klubmand fra DB sagde: »Tænk lige over, at DB lige er rykket op fra serie 1 til københavnsserien, og så møder et danmarksseriehold ...« Ja, der var forskel! DB kunne dog helt sikkert være kampen bekendt.

Første halvleg var kun 2½ min. gammel, da DB’s Kristoffer »K« Enoch scorede til 1–0. Kampens første angreb blev spillet op i højre side. Bolden blev lagt ind på midten, hvor »K« satte indersiden på og sendte bolden i det »lange hjørne«. Så lurede overraskelsen måske? Det varede dog kun 10 min. ... så havde GVI fundet sine ben og udlignede til 1–1.

Og blot 2 min. senere blev det til 1–2 efter et frisparks-indlæg fra højre side, som ikke blev pareret væk. To hurtige mål, som fortalte om en tydelig forskel på de to hold.

Men DB var imidlertid med i kampen. Efter 15 min. var Frederik Glendorf tæt på en scoring efter indlæg fra højre side.

Mathias Rahbek lagde efter ca. 23 min. et indlæg ind foran GVI’s mål, som Jonathan Bligaard – tæt markeret – headede tæt forbi målet. Der var chancer, og i sådan en kamp skal de udnyttes for at kunne vindes.

GVI scorede til 1–3 efter 28 min. Et hjørnespark, en returbold – og ind i kassen. DB-forsvaret så lidt skidt ud i den situation.

Efter 37 min. blev der dømt straffespark til GVI på kanten af DB’s straffe-sparks-felt! Ja, det må have været i feltet – men set fra »kommentatorboksen«, så det lidt tyndt ud. Sparket blev hurtigt omsat til en GVI-føring på 1–4.

I det 42. min. kom muligheden for at skabe en anelse bedre balance i regnskabet.

»K« Enoch blev spillet fri i højre side. GVI-målmanden kom langt ud i sit felt – »K« afdriblede ham og sendte bolden på tværs til en fri Mathias Rahbek, som med en inderside sendte bolden over det helt tomme mål.

Pausen blev benyttet til en DB-udskiftning. Anfører Jacob Holmegaard blev på bænken, og han blev erstattet af Frederik Riber.

Anden halvleg begyndte med tre hjørnespark i træk til DB. Det sidste var tæt på at give bonus efter en Glendorf-aflutning.

Efter 50 min. kom den »gamle« målræv Jamie Carter på banen – som erstatning for Mathias Rahbek.

Carter reducerede til 2–4 efter 63 min. på et typisk Carter-mål. Mikkel Merser drev bolden frem i højre side. Han sendte den videre til Glendorf, som så, at Carter lurede på chancen. Carter kom ind i feltet og scorede sikkert i det lange hjørne – uden chance for GVI-målmanden.

DB kæmpede videre, men GVI kontrollerede kampen. Og skønt DB havde et par chancer mod kampens afslutning, fik GVI reddet stormen af, hvorfor de 2–4 blev kampens slutresultat.

Det var en kamp, som DB kunne lære af. Tempoet og træfsikkerheden vil helt sikkert kunne bruges i de næste mange københanvsseriekampe.

NB Bornholm–DB 2–3 (Københavnsserien)

Lørdag den 29. august tog DB den lange tur til Bornholm, for i Nexø at møde NB Bornholm (NBB), der inden kampen lå på 1.-pladsen i københavnsserien, mens DB var på 3.-pladsen.

Det er normalt svært at få point med hjem fra klippeøen, men det lavede DB om på i en hæsblæsende forestilling med en holdpræstation i særklasse.

Allerede efter 4 min. kom NBB foran 1–0.

DB kom dog hurtigt igen med en 1–1-scoring af DB-topscorer Frederik Frost – kun for at se, at NBB bragte sig foran 2–1 blot to min. senere.

Efter 30 min. måtte Mikkel Merser lade sig udskifte. Han blev erstattet af Peter Ursin.

Kort inde i anden halvleg scorede Kristoffer »K« Enoch på straffespark, der blev begået mod ham selv. »K« sendte bolde til venstre for målmanden og gjorde det til 2–2.

Umiddelbart efter blev Jamie Carter skiftet ind som erstatning for Jannik Madsen.

Det sidste tyve minutter af kampen pressede DB NBB helt tilbage på deres egen banehalvdel.

Med 13 min. tilbage blev målscorer »K« skiftet ud – ind kom Mathias Rahbek.

I kampens sidste minut bragte Frederik Frost endelig DB foran. Frost knaldede en returbold hårdt i målet til en 3–2-føring, der holdt til sidste fløjt.

Det var en fantastisk sejr, der betyder, at DB og Kastrup BK ligger i toppen af københavnsserien side om side. Dog har Kastrup spillet en kamp mindre, end DB.

HR