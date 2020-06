Færdselskontrol med kedeligt resultat Det blev til mange sigtelser og klip i kørekortet, da politiet den sidste weekend i maj foretog fartkontrol i krydset Englandsvej/Møllegade

De to sidste dage i maj måned gennemførte politiet atter hastighedskontroller på Englandsvej/Møllegade i Store Magleby.

I løbet af to timer blev det lørdag den 30. maj til 34 sager med klip i kørekortet og to sager med betinget frakendelse af kørekortet. Igen søndag den 31. maj var politiet på stedet, og denne dag blev det til 30 sager med klip i kørekortet og to sager med betinget frakendelse af kørekortet.

Foto: Hans Jacob Sørensen.

Vicepolitiinspektør Henning Algreen Pedersen oplyser, at politiet havde modtaget flere borgerhenvendelser fra beboere i området, der klagede over, at der blev kørt for stærkt.

Det var baggrunden for fartkontrollen, og vicepolitiinspektøren konstaterer, at antallet af sigtelser bekræfter borgernes henvendelse, og at politiet også fremover vil foretage hastighedsmålinger på stedet.

Man må køre 80 km/t. gennem tunellen og videre mod Store Magleby, men fra skiltet med ophør af 80 km/t. med byzoneskilt nedenunder, må der kun køres med 50 km/t.

Vicepolitiinspektøren understreger, at hastigheden gælder fra tavlen, således at man, når man passerer tavlen med byzoneskiltet, ikke må køre mere end 50 km/t.

Politiet understreger også, at forinden en hastighedskontrol igangsættes, kontrolleres det, at skiltningen på stedet er korrekt.