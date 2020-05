Fald i Sundhed og Omsorgs sygefravær

På trods af et fald i sygefraværet i Sundhed og Omsorg har Drag­ør Kommune samlet set ikke oplevet et fald, når man sammenligner med første kvartal sidste år. Arkivfoto: Thomas Mose.

Opgørelsen over sygefraværet for første kvartal i Dragør Kommune blev tirsdag den 19. maj præsenteret for Økonomiudvalget. Samlet set viste tallene fra første kvartal i år, at der gennemsnitlig har været 3,3 dages sygfravær per medarbejder svarende til 4,7%. I første kvartal sidste år så man lignende tal.

Der var dog også lyspunkter i rapporten – sygefraværet i Sundhed og Omsorg er nemlig faldet med 1,3 dage per medarbejder. I rapporten begrunder lederen af hjemmeplejen, Ann-Kathrine Diekmann, at faldet blandt andet skyldes stabil ledelse, hvor der er fokus på sygefravær og medarbejderinddragelse samt at få skabt en fælles kultur, som er loyal over for organisationen.

I sammenligning med tallene fra første kvartal sidste år er der stigning i sygefraværet i både Plan og Teknik samt Børn og Pædagogik. I Plan og Teknik har der ud over korttidfravær været en række langtidssygemeldinger. Og Børn og Pædagogik-området er i 2020 ligeledes blevet ramt af en række langtidssygemeldte samt flere medarbejdere på nedsat tjeneste.

COVID-19 medregnes ikke

Siden marts har 51 kommunale medarbejdere været fraværende, som følge af enten Covid-19-symptomer, sygdom eller karantæne.

De 51 medarbejdere figurerer ikke i sygefraværstallene, da de er registreret som »tjenestefri med løn«. Årsagen til dette er, at der skal kunne trækkes lister over, hvor mange som er syge med eller i karantæne som følge af Covid-19 med henblik på refusion fra første fraværsdag.

Yderligere tiltag

Som en del af Finansloven har Dragør Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt med midler fra Puljen til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Tilsagnet til tilskud er givet til projekt Det sunde arbejdsfællesskab. Puljens overordnede formål er at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen. Projektet går ud på, at der skal udarbejdes en analyse af sygefraværet i ældreplejen, således at der tilvejebringes viden om hvilke faktorer, der gør sig gældende. Derudover skal der udarbejdes en strategi med anvisninger til, hvad der skal ske i ældreplejen i forbindelse med håndtering af sygefravær. Strategien skal indeholde fire kerneelementer: Forebyggelse, systematisk samarbejde med Dragør Kommune og Jobcentret, fremrykket indsats samt gradvis tilbage til arbejde.

Projektet er et led i Dragør Kommunes rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, hvor målet er dels nedbringelse af sygefravær og dels øgelse af fastholdelsesgraden.

I alt har Dragør Kommune har fået tilsagn om 1.855.380 kr. til projektet i perioden fra den 1. april i år til 31. december 2021. I finanslovsåret 2020 er der givet tilsagn om 669.565 kr. Såfremt finanslovene for 2021 vedtages med de forventede beløb, vil Dragør Kommune modtage yderligere 1.185.815 kr. fra puljen.

TM