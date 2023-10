Fart og fis i årets revy

Af Rasmus Mark Pedersen

En revy er en svær kunstart for skuespillere at levere. For det er først, når publikum er på plads, at man med sikkerhed ved: Holder mit nummer?

Det er et velkendt fænomen i selv de helt store revyer, at det nummer, der på papiret lød så godt, aldrig rigtigt kommer op og flyve, når et ubarmhjertigt publikum har taget aftenen fri for at motionere lattermusklen, men aldrig rigtigt fangede pointen.

I det lys slap Dragør Revyen rigtigt godt fra sin store prøvelse: Premieren!

Der var fyldt fort her på den første aften, og det klædte skuespillerne at have et publikum at spille op ad, hen til og ud over. Alt klappede, og alle klappede – og hvad kan man så forlange mere?

Irma-pigens død

Årets forestilling lover os, at nu skal vi rigtigt hygge os. Det skete bestemt også inden forestillingen, hvor der var tapasmenu og klirrende glas. Men da først kapelmesteren klimtede til klagesang, så var der fuld fart over Dragør Fort.

Instruktøren havde i sidste nummer af Dragør Nyt proklameret, at revyen var en slags brokkecentral, hvor vi kan gøre grin med alt det, vi går og brokker os over.

Og det fik vi allerede færten af i startsangen, hvor Irma-pigens død blev begrædt første af flere gange.

Der var toner og sangtalent i alle niveauer, som det klassisk er i en revy, hvor nogen har timingen, andre sangstemmen, nogen gummiansigtet og måske er der også en enkelt med rytme – og forhåbentlig spiller han klaver.