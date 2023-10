Fart og fis i årets revy

Af Rasmus Mark Pedersen

En revy er en svær kunstart for skuespillere at levere. For det er først, når publikum er på plads, at man med sikkerhed ved: Holder mit nummer? Det er et velkendt fænomen i selv de helt store revyer, at det nummer, der på papiret lød så godt, aldrig rigtigt kommer op og flyve, når et ubarmhjertigt publikum har taget aftenen fri for at motionere lattermusklen, men aldrig rigtigt fangede pointen. I det lys slap Dragør Revyen rigtigt godt fra sin store prøvelse: Premieren!

Der var fyldt fort her på den første aften, og det klædte skuespillerne at have et publikum at spille op ad, hen til og ud over. Alt klappede, og alle klappede – og hvad kan man så forlange mere?

På premiereaften var der blomster til de medvirkende og en fin tale fra revyforeningens forkvinde Susanne Grønbech. Hun fortalte, at der stadig er billetter at få – så man er meget velkommen til at sprede ordet.

Efterfølgende samledes både tilskuere og skuespillere til et lille glas bobler for at fejre premieren. Desværre kan jeg ikke love, at det vil være inkluderet til alle forestillinger. Til gengæld kan jeg love en forestilling, der stryger af sted med et dejligt afvekslende program: Fra lokale og nationale tragedier – til både storpolitik og hverdagens småtterier.

Sørg for at få hygget af inden forestillingen og spænd så sikkerhedsselen. Så er der fart og fis til alle. For ja, naturligvis er der også fækalier i farvandet, når fugleklattekongedronningen slår følge på årets revytogt.

Hav en god overfart!

Hele anmeldelsen kan læses i næste uges Dragør Nyt, der udkommer onsdag den 11. oktober.