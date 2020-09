Fartkontrol i Møllegade

Politiet udførte også i sidste uge fartmålinger i Dragør, nærmere bestemt i Møllegade. Det medførte, at to bilister fik en betinget frakendelse af kørekortet for at køre for stærkt.

Københavns Politi oplyser, at den ene bilist kørte 94 km/t., hvor fartgrænsen er 50 km/t. 11 andre bilister fik klip i kørekortet for for høj fart, hvilket gives, når fartgrænsen overskrides med mere end 30 procent.

BB