Farvel til Eik Dahl Bidstrup

Henrik Harder konstaterede til sidst, at Dragør Kommune leverer godt, og at Eik Dahl Bidstrup nu forlod en kommune med en bedre økonomi og et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen.

Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Nicolaj Bertel Riber, A, takkede i sin tale for med- og modspil, mens Kenneth Gøtterup, C, fortalte om det intense forhandlingsforløb, der førte til, at Eik Dahl Bidstrup blev borgmester tilbage i 2013. Begge takkede for godt samarbejde og dialog, noget som også formanden for By-, Erhvervs- og Planudvalget, Morten Dreyer, O, fremhævede.

